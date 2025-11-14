Giới thiệu 3 nhân sự để bầu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM 14/11/2025 09:37

(PLO)- Ba nhân sự được giới thiệu để bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM là ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Trần Văn Bảy, Chánh Thanh tra TP.HCM và ông Nguyễn Công Vinh, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM.

Sáng 14-11, tại kỳ họp thứ 5, HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (kỳ họp chuyên đề), Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã đọc tờ trình giới thiệu ba nhân sự để bầu làm phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Ba nhân sự được giới thiệu để bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM là ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Trần Văn Bảy, Chánh Thanh tra TP.HCM và ông Nguyễn Công Vinh, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM.

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông Hoàng Nguyên Dinh sinh năm 1980, quê ở Thừa Thiên - Huế cũ, nay là TP Huế. Ông có trình độ Cử nhân luật, Thạc sỹ xây dựng cầu đường, Cao cấp Lý luận chính trị.

Trước khi về công tác tại Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM sau sáp nhập, ông Dinh công tác nhiều năm trong các đơn vị ngành giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Ông Dinh từng đảm nhiệm chức vụ giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Giao thông tỉnh, chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh, phó giám đốc Sở GTVT tỉnh.

Ông Trần Văn Bảy, Chánh Thanh tra TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông Trần Văn Bảy sinh năm 1971, quê ở Đồng Nai. Ông có trình độ Thạc sĩ Luật, Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Trần Văn Bảy từng công tác tại Đại học Luật TP.HCM. Từ tháng 2-2009 đến tháng 7-2013, ông Bảy công tác tại Sở Tư pháp TP.HCM, giữ chức trưởng phòng Bổ trợ Tư pháp. Ông được bổ nhiệm làm phó giám đốc Sở từ ngày 2-7-2013.

Từ giữa tháng 3-2017, ông giữ chức vụ chủ tịch UBND quận 9 cũ. Từ tháng 3-2021, ông Trần Văn Bảy được điều động, bổ nhiệm làm phó giám đốc Sở TN&MT TP.HCM.

Từ tháng 6-2024, ông điều động và bổ nhiệm làm Chánh Thanh tra TP.HCM.

Sau khi sáp nhập TP.HCM với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, ông Trần Văn Bảy tiếp tục được bổ nhiệm làm Chánh Thanh tra TP.HCM mới.

Ông Nguyễn Công Vinh, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông Nguyễn Công Vinh sinh năm 1972, quê tại TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay là TP.HCM. Ông có trình độ Cử nhân Luật, Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Công Vinh có thời gian dài công tác ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ và trưởng thành từ cơ sở, từng giữ các chức vụ chánh Văn phòng HĐND - UBND, phó chủ tịch rồi chủ tịch UBND huyện Châu Đức cũ.

Tháng 9-2019, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ.

Tháng 12-2020, ông được HĐND tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 bầu làm phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Từ ngày 1-7, sau khi sáp nhập TP.HCM với Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Dương, ông Nguyễn Công Vinh làm giám đốc Sở Tài chính TP.HCM mới.