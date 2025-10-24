TP.HCM trao quyết định bổ nhiệm nhiều cán bộ 24/10/2025 12:34

Sáng 24-10, UBND TP.HCM tổ chức lễ trao quyết định cán bộ. Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Nguyễn Bắc Nam đã công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ của UBND TP.HCM.

Điều động, bổ nhiệm cán bộ Sở, đơn vị, địa phương

Theo đó, UBND TP.HCM điều động và bổ nhiệm ông Bùi Chí Tình, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM.

Lãnh đạo TP.HCM trao các quyết định bổ nhiệm, điều động cán bộ. Ảnh: HÀ THƯ

Điều động và bổ nhiệm ông Trần Ngọc Hiến Tâm, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong, giữ chức vụ Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong.

Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Ngô Thành Tuấn, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TP.HCM, đến nhận công tác tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong, kể từ ngày 6-10-2025. Đồng thời, bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong.

UBND TP cũng điều động và bổ nhiệm ông Lê Thành Khoa, nguyên Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong TP.HCM, giữ chức vụ Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM.

Ông Bùi Chí Tình và ông Đỗ Hữu Chính nhận quyết định. Ảnh: HÀ THƯ

Điều động ông Lê Văn Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM, đến nhận công tác tại Công ty TNHH MTV Cây xanh TP.HCM để thực hiện bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Cây xanh TP.HCM.

Bổ nhiệm ông Đỗ Hữu Chính, Phó Bí thư Đảng ủy Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM, giữ chức Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng thanh niên xung phong TP.HCM.

Phê chuẩn kết quả bầu lãnh đạo phường, xã

Cũng tại buổi lễ, UBND TP.HCM cũng công bố các quyết định phê chuẩn cán bộ.

Trong đó, phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND xã Bình Châu nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Đỗ Hải Thuận, Phó Bí thư Đảng ủy xã Bình Châu, nhiệm kỳ 2025-2030.

Lãnh đạo TP.HCM trao quyết định cho chủ tịch, phó chủ tịch UBND các phường, xã. Ảnh: HÀ THƯ

Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND xã Đất Đỏ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Thanh Huyền, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đất Đỏ, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND phường Phú Nhuận nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hồ Ngọc Việt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Nhuận, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường chúc mừng các cá nhân vừa nhận quyết định. Ông đề nghị từng cán bộ ngay sau khi nhận nhiệm vụ, phải nhanh chóng bắt tay thực hiện các công việc được phân công.

Ông Nguyễn Mạnh Cường tin tưởng các cán bộ sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ ở từng đơn vị.

Riêng các lãnh đạo UBND xã, phường, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Mạnh Cường cho biết đây là cấp chính quyền gần dân, trực tiếp làm việc với dân, công việc rất nhiều và đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao. Do đó, mỗi cán bộ cần nhanh chóng tiếp nhận việc, triển khai ngay các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ năm 2025.

"Mỗi cán bộ được giao nhiệm vụ hôm nay cần nỗ lực nhiều hơn nữa, đoàn kết cùng tập thể, góp phần cùng TP.HCM hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, tạo nền tảng vững chắc bước vào giai đoạn thực hiện nghị quyết của Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030” - ông nhấn mạnh.