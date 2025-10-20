TP.HCM đề xuất sửa quy định về thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức 20/10/2025 10:01

(PLO)- Dự kiến tại kỳ họp HĐND TP.HCM tháng 11, UBND TP.HCM sẽ trình dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 27/2025 của HĐND TP về quy định chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 98 của Quốc hội.

UBND TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi Thường trực HĐND TP.HCM về các nội dung dự kiến trình HĐND TP tại kỳ họp chuyên đề tháng 11-2025.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị Thường trực HĐND TP.HCM quan tâm, tổ chức kỳ họp chuyên đề HĐND TP, dự kiến đầu tháng 11, để xem xét những nội dung quan trọng của TP. Đồng thời, chỉ đạo các ban của HĐND TP phối hợp thẩm tra để trình HĐND TP tại kỳ họp.

Qua đó, kịp thời triển khai các nội dung, chính sách thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của TP sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

TP.HCM đề xuất sửa quy định về thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức theo Nghị quyết 98. Ảnh: NGUYỆT NHI

Hiện danh mục các nội dung UBND TP.HCM dự kiến trình tại kỳ họp chuyên đề gồm 18 dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật và 37 dự thảo nghị quyết cá biệt.

Trong đó, có dự thảo các nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi, học sinh, sinh viên; chính sách hỗ trợ bệnh nhân tại Bệnh viện Nhân Ái, Bến Sắn, Tâm Thần; quy định về lộ trình thực hiện chuyển đổi và chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt điện, năng lượng xanh; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025; danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất…

Đáng chú ý, UBND TP sẽ trình dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 27/2025 của HĐND TP về quy định chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Cùng đó là quyết định chủ trương đầu tư các dự án gồm nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Ông Bé; nâng cấp đường 991 đoạn từ Quốc lộ 51 tới Vành đai 4 TP.HCM; nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Bà Lớn; xây dựng cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên cây xanh dọc bờ Kênh Tẻ.

Dự kiến kỳ họp này, UBND TP cũng trình dự thảo nghị quyết hỗ trợ tỉnh Tây Ninh nguồn vốn thực hiện dự án thành phần 4, gồm bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cao tốc TP.HCM - Mộc Bài đoạn qua tỉnh Tây Ninh thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.

Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án thành phần 1 - giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 TP.HCM đoạn từ cầu Thủ Biên - sông Sài Gòn; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án đường dây 500 kV Bình Dương 1 - rẽ Song Mây - Tân Định.

UBND TP.HCM còn dự kiến trình dự thảo nghị quyết về giao số lượng người hoạt động không chuyên trách; phát triển thanh niên…