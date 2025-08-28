TP.HCM chi thu nhập tăng thêm tối đa 3 triệu đồng/người/tháng 28/08/2025 16:19

(PLO)- Từ quý III-2025, TP.HCM chi thu nhập tăng thêm cho các đối tượng được hưởng theo hệ số là tối đa 1,8 lần mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ và mức chi thu nhập tăng thêm đối với các đối tượng được hưởng theo số tiền cụ thể tối đa là 3 triệu đồng/người/tháng.

Tại kỳ họp thứ ba (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra chiều 28-8, đại biểu HĐND TP đã biểu quyết, thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết quy định chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Hưởng tối đa 3 triệu đồng/người/tháng

Theo đó, mức chi thu nhập tăng thêm đối với các đối tượng được hưởng theo hệ số là tối đa 1,8 lần mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ và mức chi thu nhập tăng thêm đối với các đối tượng được hưởng theo số tiền cụ thể tối đa 3.000.000 đồng/người/tháng.

Với đối tượng áp dụng là người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động ở các vị trí lái xe phục vụ cho lãnh đạo TP có chức vụ, chức danh tương đương Bộ trưởng trở lên mà theo quy định pháp luật được áp dụng chính sách như công chức (theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP), mức chi được áp dụng như mức chi mà công chức của TP đang hưởng (tối đa 1,8 lần lương theo ngạch, bậc, hệ số).

TP dự kiến chi 5.000 tỷ đồng cho chính sách này.

Việc đánh giá, xếp loại chất lượng các nhóm đối tượng để chi thu nhập tăng thêm được thực hiện định kỳ trước ngày 5 của tháng đầu quý tiếp theo.

Đối tượng được áp dụng là cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động ở các vị trí lái xe phục vụ cho lãnh đạo TP có chức vụ, chức danh tương đương Bộ trưởng trở lên mà theo quy định pháp luật được áp dụng chính sách như công chức do TP quản lý.

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM; người hoạt động không chuyên trách tại xã, phường. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động do cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp ký hợp đồng lao động; người làm việc trong chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao tại các Hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Công chức thuộc các cơ quan Trung ương có trụ sở đóng trên địa bàn TP, gồm Sở Ngoại vụ TP.HCM và Thống kê TP.HCM. Công chức thuộc các cơ quan thuộc Bộ - ngành Trung ương có trụ sở đóng trên địa bàn TP như: TAND TP.HCM; Viện KSND TP.HCM và các Viện KSND khu vực TP.HCM; Thuế TP.HCM; Chi cục Hải quan khu vực II…

Áp dụng từ quý III-2025 đến hết thời gian thí điểm Nghị quyết 98

UBND TP nhìn nhận, việc xây dựng chính sách tăng thu nhập mới nhằm tạo động lực to lớn hơn nữa đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP; khơi gợi tinh thần lao động sáng tạo, nâng cao hiệu quả làm việc, củng cố và nâng cao chất lượng bộ máy nhà nước trên các lĩnh vực, giảm thiểu tình trạng nghỉ việc, chảy máu chất xám và thiếu hụt nhân lực.

Đồng thời, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế TP, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao uy tín, hình ảnh của TP.HCM là địa phương đi đầu trong đổi mới và phát triển, có môi trường hoạt động công vụ hiện đại, hiệu quả, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Theo UBND TP.HCM, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng công việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là rất lớn, cường độ, áp lực công việc cao.

Để tạo động lực và giữ chân được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục gắn bó, cống hiến vì sự phát triển của TP trong thời gian tới, việc ban hành Nghị quyết với việc quy định áp dụng chính sách từ Quý III- 2025 là thật sự cần thiết và cấp bách. Điều này cũng đảm bảo việc liên tục trong thực hiện Nghị quyết 98.

Từ đó, HĐND TP.HCM cũng quyết nghị thời điểm áp dụng chính sách chi thu nhập tăng thêm là từ quý III-2025 đến hết thời gian thí điểm của Nghị quyết 98 mà Quốc hội đã ban hành.

Việc đánh giá để chi thu nhập tăng thêm Quý III- 2025 sẽ được thực hiện và chi trả vào đầu Quý IV-2025. Kinh phí thực hiện chi thu nhập tăng thêm từ nguồn cải cách tiền lương còn dư của TP.