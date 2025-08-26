HĐND TP.HCM triệu tập kỳ họp, xem xét chính sách nhà ở công vụ, thu nhập tăng thêm cho cán bộ 26/08/2025 17:37

(PLO)- Thường trực HĐND TP.HCM tổ chức kỳ họp thứ ba, xem xét các tờ trình của UBND TP về giải quyết nhà ở công vụ và ban hành chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho cán bộ, viên chức; quy định chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 98.

Thường trực HĐND TP.HCM vừa có quyết định triệu tập đại biểu HĐND TP về tham dự kỳ họp thứ ba (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp diễn ra vào chiều 28-8, tại Hội trường Trung tâm hội nghị 272, đường Võ Thị Sáu, phường Xuân Hòa, TP.HCM.

Dự kiến, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang sẽ đến dự, phát biểu tại kỳ họp.

Đại biểu HĐND TP.HCM biểu quyết dự thảo nghị quyết qua app tại kỳ họp thứ hai, HĐND TP.HCM ngày 24-7. Ảnh: LÊ ÁNH

Xem xét việc chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền cho công chức tư pháp

Theo chương trình dự kiến, HĐND TP.HCM sẽ tập trung xem xét, cho ý kiến tờ trình Quy định về một số chế độ, mức chi cho hoạt động của HĐND các cấp tại TP.HCM; tờ trình ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của HĐND TP.HCM sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh (TP.HCM, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương trước đây).

HĐND TP.HCM cũng xem xét, cho ý kiến tờ trình của UBND TP.HCM trình kỳ họp về các nội dung gồm quy định về chế độ hỗ trợ vay vốn tạo việc làm, đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách, người lao động thôi việc sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Đại biểu HĐND cũng xem xét tờ trình về giải quyết nhà ở công vụ và ban hành chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động… Quy định chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM (thay thế Nghị quyết 8/2023/NQ-HĐND).

Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền cho công chức thuộc UBND cấp xã thực hiện trong lĩnh vực tư pháp.

Thường trực HĐND TP.HCM tổ chức kỳ họp thứ ba, xem xét các tờ trình của UBND TP về giải quyết nhà ở công vụ và ban hành chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho đội ngũ. Ảnh: THANH TUYỀN

HĐND cũng cho ý kiến về chế độ chi trợ cấp hàng tháng của khu (ấp), đội trưởng; mức trợ cấp ngày công lao động, trợ cấp ngày công lao động tăng thêm đối với dân quân thường trực và dân quân khi làm nhiệm vụ trên địa bàn TP.HCM (sau sắp xếp).

Trong lĩnh vực tư pháp, HĐND cũng sẽ quyết định việc áp dụng quy định về chế độ hỗ trợ cho người giám định tư pháp và người giúp việc cho người giám định tư pháp trên địa bàn TP.HCM... Quy định về mức hỗ trợ đặc thù chi hoạt động thường xuyên cho ngành Kiểm sát nhân dân TP, ngành TAND TP, ngành Thi hành án dân sự TP và Sở Ngoại vụ TP trên địa bàn TP.HCM (sau sắp xếp).

HĐND TP cũng xem xét quy định về chính sách hỗ trợ giáo dục đối với trẻ mầm non, học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh người dân tộc thiểu số trên địa bàn TP.HCM; chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động trên địa bàn TP.HCM...

Xem xét chính sách hỗ trợ chi phí điều trị tật khúc xạ đối với công dân đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.

Phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND TP cũng xem xét tờ trình điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương…

Phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn TP.HCM năm 2025 (đợt 1)… Đồng thời, xem xét việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch khu vực TOD...

Cùng đó, HĐND TP sẽ xem xét dự thảo nghị quyết quyết định chủ trương dự án đầu tư hoàn chỉnh nút giao thông Gò Công và nhánh nối đường Xa lộ Hà Nội đến nút giao Gò Công trên Vành đai 3 TP.HCM.