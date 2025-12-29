Sớm dự kiến, trình danh sách Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư trả lời báo chí tại Đại hội XIV của Đảng 29/12/2025 15:14

(PLO)- Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương được giao sớm dự kiến danh sách các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trưởng các Đoàn đại biểu tham gia trả lời phỏng vấn báo chí, trình xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị…

Ngày 29-12, tại Hà Nội, Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng tổ chức Phiên họp lần thứ 2 của Trung tâm báo chí Đại hội.

Tại phiên họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn, Giám đốc Trung tâm báo chí Đại hội XIV của Đảng, biểu dương các cơ quan, đơn vị đã chủ động phối hợp, triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo tiến độ, kế hoạch đã đề ra theo Kết luận chỉ đạo tại Phiên họp lần thứ nhất.

Thời gian từ nay đến Đại hội XIV của Đảng còn rất ngắn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị các cơ quan, đơn vị phát huy trách nhiệm, tập trung cao độ để triển khai quyết liệt, khẩn trương các nhiệm vụ, trên tinh thần "làm ngay, làm khẩn trương”.

Ông Lại Xuân Môn yêu cầu Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tiếp tục hoàn thành kế hoạch thông tin, tuyên truyền những nội dung trọng tâm trên báo chí trước, trong và sau Đại hội XIV của Đảng, trong đó, sớm dự kiến danh sách các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trưởng các Đoàn đại biểu tham gia trả lời phỏng vấn báo chí, trình xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị…

Vụ Báo chí-Xuất bản được giao phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ Công an hoàn thành việc in và cấp phát thẻ cho người, phù hiệu cho các đơn vị chức năng thực hiện nhiệm vụ, các cơ quan báo chí...

Quang cảnh phiên họp sáng 29-12. Ảnh: TTXVN

Báo cáo tại cuộc họp, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã làm việc với lãnh đạo các cơ quan báo chí chính trị chủ lực, cơ quan báo chí có đông độc giả về nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng (ngày 11-12-2025). Theo đó, công tác tuyên truyền phải làm nổi bật kết quả, thành tựu Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt là nửa cuối nhiệm kỳ Đại hội với nhiều quyết sách lớn, mang tính đột phá; tầm vóc chính trị, lịch sử, chiến lược của Đại hội XIV; tầm nhìn của Đảng-thành tựu của Đất nước-khát vọng của dân tộc-quyết tâm đổi mới, chỉnh đốn Đảng.

Các cơ quan báo chí chuyển đổi số mạnh mẽ, tạo ra các sản phẩm truyền thông số hấp dẫn, lan tỏa sâu, rộng; xây dựng các "gói nội dung số" (clip ngắn, phóng sự, livestream, tọa đàm trực tuyến...) để tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng.

Đoàn công tác khảo sát thực tế tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, cho ý kiến về phương án bố trí khu vực Trung tâm Báo chí. Thường trực Trung tâm Báo chí làm việc với Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an để thống nhất phương án làm thẻ cho người, phù hiệu, thẻ sự kiện; hoàn tất rà soát, thẩm định tiêu chuẩn chính trị danh sách 562 phóng viên trong nước và 70 phóng viên nước ngoài đợt 1. Hiện đã hoàn thiện các công việc, điều kiện liên quan để chuẩn bị cho buổi tập huấn báo chí tổ chức vào chiều thứ Ba, ngày 30-12.

Một số công việc tiếp tục triển khai thời gian tới như tổng hợp, thẩm định, rà soát danh sách phóng viên báo chí trong và ngoài nước tác nghiệp tại Đại hội đợt 2 (đợt cuối); in, cấp phát phù hiệu báo chí, phù hiệu xe, thẻ sự kiện; sổ tay hướng dẫn phóng viên tác nghiệp (song ngữ) và cấp, phát cho phóng viên.

Cùng đó, hoàn thiện kế hoạch, kịch bản họp báo trước, trong và sau Đại hội trình cấp có thẩm quyền xin ý kiến chỉ đạo; hoàn thiện công tác lắp đặt trang thiết bị, máy móc, đường truyền, trang trí khánh tiết phục vụ Trung tâm Báo chí.

Một nội dung khác là khảo sát trực tiếp địa điểm làm việc của các cơ quan báo chí để xây dựng sơ đồ, vị trí tác nghiệp của các cơ quan báo chí tại Đại hội; hoàn thành kế hoạch, kịch bản cho họp báo khai mạc Trung tâm Báo chí Đại hội; họp báo sau khi bế mạc Đại hội; các công việc liên quan ra mắt Trung tâm Báo chí. Hoàn thiện Hướng dẫn một số nội dung liên quan việc trao đổi và cung cấp thông tin cho báo chí của đại biểu tham dự Đại hội trình cấp có thẩm quyền xin ý kiến chỉ đạo; tổ chức tập huấn cho lãnh đạo, phóng viên cơ quan báo chí trong nước thông tin, tuyên truyền về Đại hội XIV.