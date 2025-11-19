Sớm báo cáo Bộ Chính trị phương án các nhóm công việc tổ chức Đại hội XIV 19/11/2025 18:05

(PLO)- Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ VH-TT&DL tiếp tục phối hợp chặt chẽ để đề xuất phương án tối ưu nhất trong từng nhóm công việc, sớm báo cáo Bộ Chính trị xem xét, thông qua.

Ngày 19-11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu Ban tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng, chủ trì cuộc họp rà soát công việc; cho ý kiến phương án triển khai các hoạt động tuyên truyền, trang trí khánh tiết Đại hội XIV của Đảng.

Tại cuộc họp, đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ VH-TT&DL và lãnh đạo Trung tâm Hội nghị quốc gia đã báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được phân công, nội dung về maket trang trí không gian bên trong và ngoài hội trường; thiết kế vị trí của Đoàn Chủ tịch và bục phát biểu bên trong hội trường; nội dung, số lượng, hình thức khẩu hiệu tuyên truyền phục vụ Đại hội; mẫu huy hiệu dành cho đại biểu và khách mời.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Tiểu Ban tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: NHÂN DÂN

Tại cuộc làm việc, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu Ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV cho ý kiến về công tác trang trí, tuyên truyền trực quan trên các khu vực, các không gian; trong đó có trang trí khánh tiết không gian bên trong hội trường nơi diễn ra Đại hội XIV của Đảng tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Đại lộ Thăng Long (Hà Nội).

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Trần Cẩm Tú ghi nhận tinh thần nỗ lực và nội dung công tác chuẩn bị của Bộ VH-TT&DL, nhấn mạnh nhiệm vụ của Bộ rất lớn, rất quan trọng, thời gian ngắn, yêu cầu cao về tính chính trị, đổi mới về kỹ thuật, mỹ thuật.

Do đó, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị Bộ và các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về nội dung này.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ VH-TT&DL tiếp thu các ý kiến phát biểu tại cuộc họp; tổ chức đoàn khảo sát tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, lên các phương án bảo đảm yêu cầu, mục tiêu đề ra, nhất là tính đồng bộ, trang trọng, hài hòa, thẩm mỹ.

Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẩn trương thẩm định nội dung, số lượng, hình thức, phương án bố trí các khẩu hiệu tuyên truyền; yêu cầu nội dung tuyên truyền phải rất cụ thể, bảo đảm các thành tố quan trọng được đề cập trong nội dung các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư.

Nhấn mạnh thời gian không còn nhiều, ông Trần Cẩm Tú đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ VH-TT&DL tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ để đề xuất phương án tối ưu nhất trong từng nhóm công việc sớm báo cáo Bộ Chính trị xem xét, thông qua.