7 nhiệm vụ trọng tâm cần làm để chuẩn bị Đại hội XIV 18/11/2025 14:51

(PLO)- Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh cần bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối trước, trong và sau Đại hội XIV, công tác lễ tân, hậu cần... chu đáo, kỹ lưỡng theo đúng kế hoạch.

Ngày 18-11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng, chủ trì họp Thường trực Tiểu ban rà soát lại kết quả công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội XIV.

Bà Lâm Thị Phương Thanh, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng. Ảnh: NHÂN DÂN

Tại phiên họp, bà Lâm Thị Phương Thanh, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng, trình bày báo cáo tình hình phối hợp triển khai công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng kể từ sau phiên họp ngày 24-10 đến nay, trong đó đã hoàn thành phần lớn các hạng mục nâng cấp, sửa chữa Trung tâm hội nghị quốc gia (NCC); về tiến độ thực hiện những nhóm nhiệm vụ trọng tâm của Tiểu ban.

Sau khi nghe báo cáo, các ý kiến phát biểu, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nêu rõ từ nay đến Đại hội XIV của Đảng còn khoảng hai tháng, các cơ quan được giao nhiệm vụ phải nỗ lực cố gắng để hoàn thành kế hoạch đã đề ra, bám sát Kết luận của Bộ Chính trị, đảm bảo tối đa, tối ưu về mặt chất lượng cũng như tính chuyên nghiệp.

Cùng đó, thực hiện tốt bảy nhiệm vụ trọng tâm; rà soát, hoàn thiện nội dung khẩu hiệu tuyên truyền, về tham luận tại Đại hội, công tác đưa đón đại biểu, khách mời trong nước, quốc tế, chuẩn bị cho tổng duyệt...

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với Bộ VH-TT&DL đảm bảo phương án thiết kế mẫu huy hiệu đại biểu, khách mời, mẫu thiết kế... phải xong trước ngày 20-12 tới.

Lưu ý về phương án bố trí, sắp xếp, trang trí khánh tiết, sơ đồ chỗ ngồi cho đại biểu, khách mời trong nước và quốc tế... trong không gian trong hội trường Trung tâm Hội nghị quốc gia (NCC), Thường trực Ban Bí thư đề nghị cơ quan, đơn vị chức năng sớm hoàn thiện, triển khai có hiệu quả, chất lượng các nội dung, đảm bảo đúng nguyên tắc, tiêu chí, khoa học.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: NHÂN DÂN

Về công tác trang trí khu vực diễn ra Đại hội XIV của Đảng, Khu trung tâm Ba Đình, Đại lộ Thăng Long, các tuyến đường, trung tâm các xã, phường, các địa điểm công cộng..., Thường trực Ban Bí thư cơ bản thống nhất với phương án của Thành ủy Hà Nội, đồng thời đề nghị TP tiếp tục phối hợp hoàn thiện các market thiết kế, lắp đặt đảm bảo thẩm mỹ, giản dị, hài hòa với cảnh quan đô thị và thể hiện sự trang trọng, tầm vóc, ý nghĩa của sự kiện chính trị trọng đại, theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Tại phiên họp, ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối trước, trong và sau Đại hội; giao các cơ quan chức năng về thời gian hoàn thành nhiệm vụ; công tác lễ tân, hậu cần... đảm bảo chu đáo, kỹ lưỡng theo đúng kế hoạch của tháng 11 và 12-2025.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị các thành viên Tiểu ban nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát kế hoạch tổng thể, nhiệm vụ được phân công, phối hợp tốt trong quá trình thực hiện.

Văn phòng Trung ương Đảng làm đầu mối tiếp tục đôn đốc, kiểm tra và phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thành tốt công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội XIV của Đảng, đảm bảo đúng yêu cầu, mục tiêu đề ra.