GÓP Ý VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng: Xây dựng thế trận lòng dân với tinh thần 'người trước, súng sau' 15/11/2025 17:23

(PLO)- Quan điểm xuyên suốt là xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, toàn diện, hiện đại, gắn với thế trận an ninh nhân dân. Xây dựng thế trận lòng dân với tinh thần 'người trước, súng sau', không có vũ khí khoa học hiện đại nào mà con người không sử dụng được...

Việc lấy ý kiến Nhân dân góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng sẽ kết thúc vào hôm nay (15-11). Theo báo cáo trước đó, từ 15-10 đến 6-11, có hơn 2,5 triệu ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV.

Một trong những điểm mới trong dự thảo văn kiện lần này là đẩy mạnh đột phá phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc trước mọi tình huống, nhất là chiến tranh công nghệ cao.

Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (đoàn TP.HCM). Ảnh: QUANG KHÁNH

Nâng cao chất lượng lực lượng dự bị động viên

Góp ý tại phiên thảo luận tổ hôm 4-11 về dự thảo văn kiện, đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (đoàn TP.HCM) bày tỏ đồng tình với định hướng xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Ông cũng cho rằng cần nâng cao chất lượng lực lượng dự bị động viên.

Thống nhất với việc xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu trong văn kiện, đại biểu Nguyễn Tâm Hùng đề nghị bổ sung cụm từ 'hùng hậu, chất lượng, hiệu quả'.

“Tôi chỉ huy quân sự từ cấp huyện lên cấp tỉnh, trực tiếp xây dựng, huấn luyện, quản lý lực lượng lực lượng dự bị động viên từ huyện tới tỉnh nên biết rõ. Nếu xây dựng lực lượng này hùng hậu thì tốt nhưng tôi đề nghị thêm yếu tố 'chất lượng, hiệu quả'” – ông nêu thực tiễn từ quá trình công tác và làm Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Theo ông, lực lượng dự bị động viên cần được đầu tư bài bản hơn về huấn luyện, chất lượng và hiệu quả để khi huy động vào nhiệm vụ thì không chỉ “hùng hậu” về số lượng mà còn thực sự có năng lực chiến đấu.

Đại biểu Nguyễn Minh Quang (đoàn TP Hải Phòng) thì nhìn nhận trong thời đại của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, sức mạnh chiến đấu quân đội bảo vệ Tổ quốc không chỉ nằm ở vũ khí trang bị, ý chí và con người mà còn ở khoa học, công nghệ.

Đại biểu Nguyễn Minh Quang (đoàn TP Hải Phòng). Ảnh: KHÁNH DUY

Tuy nhiên, quan điểm xuyên suốt trong xây dựng quân đội bảo vệ Tổ quốc vẫn được quán triệt thực hiện, đó là người trước, súng sau và xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại. Sức mạnh quân sự là đặc trưng, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt xây dựng Quân đội hiện đại đồng thời phải hiện đại hóa cả con người và vũ khí trang bị.

Dẫn chứng một số thành tựu đã đạt được, ông Quang nói hiện nay Việt Nam đã làm chủ được một số công nghệ nền, công nghệ lõi, nghiên cứu chế tạo thành công nhiều chủng loại vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại. Đó là tổ hợp tên lửa, các xe chiến đấu XCB-01 và xe thiết giáp chở quân, pháo tự hành, tàu thiết bị bay không người lái và nhiều vũ khí trang bị.

Theo ông Quang, quan điểm về phát triển công nghiệp quốc phòng được đề ra trong văn kiện không chỉ là giải pháp nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang nói chung, quân đội nói riêng mà còn là động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

“Không chỉ là mục tiêu, nhiệm vụ mà đó còn là mệnh lệnh của lịch sử, khát vọng cháy bỏng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân dựng xây đất nước hùng cường, bảo vệ Tổ quốc đời đời bền vững” – đại biểu đoàn TP Hải Phòng nhấn mạnh.

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với quốc phòng, an ninh

Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng (đoàn Thanh Hóa) cho hay trong các văn kiện, nghị quyết về chiến lược an ninh quốc gia, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, quan điểm xuyên suốt là xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, toàn diện, hiện đại, gắn với thế trận an ninh nhân dân.

“Quan điểm là tập trung xây dựng thế trận lòng dân với tinh thần 'người trước, súng sau', không có vũ khí khoa học hiện đại nào mà con người không sử dụng được, chỉ con người mới quyết định thành - bại” - Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng nói và khẳng định quan điểm này là hết sức đúng, trúng.

Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng (đoàn Thanh Hóa). Ảnh: KHÁNH DUY

Theo ông, cần ưu tiên các chính sách, nguồn lực xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân. Đồng thời, phải kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với quốc phòng, an ninh trong phát triển đất nước. “Đây là yếu tố hết sức quan trọng để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới" - ông nói thêm.

Đại biểu đoàn Thanh Hóa cũng nhận định rằng xây dựng nền quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội cần tập trung nguồn lực cho các khu kinh tế, quốc phòng, an ninh trọng điểm.

Theo đó, việc đầu tư xây dựng các khu kinh tế, quốc phòng, an ninh hiện đại ở địa bàn chiến lược, trọng yếu, nhất là vùng phên dậu biên giới, trên biển, đảo cần được ưu tiên và đặt lên hàng đầu.

Bên cạnh đó, ông cũng đề nghị tiếp tục hoàn thiện thể chế để tập trung nguồn lực phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng tự lực, tự chủ, tự cường và hiện đại.

“Vừa qua, các đại biểu Quốc hội đồng tình cao với việc xây dựng văn bản pháp luật về công nghiệp quốc phòng, an ninh. Kỳ này, Quốc hội sẽ tiếp tục sửa đổi, bổ sung với tinh thần đưa công nghiệp quốc phòng, an ninh trở thành định hướng chiến lược riêng phù hợp với yêu cầu bảo vệ Tổ quốc” - Thiếu tướng Hùng nói.

Theo ông, công nghiệp quốc phòng, an ninh không chỉ phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc mà còn có tính lưỡng dụng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. “Trung ương đã nhận thức thấu đáo vấn đề này, tôi đề nghị cần tập trung hơn nữa” - ông đề nghị.

Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng bày tỏ sự đồng tình cao với chủ trương của Đảng về xây dựng quân đội và công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

“Chúng ta xây dựng lực lượng nào là hiện đại luôn lực lượng đó. Trọng tâm là các đơn vị tác chiến công nghệ cao, tác chiến không gian mạng, tiến tới tác chiến không gian vũ trụ” - ông nói thêm và cho rằng trong bối cảnh hiện nay, việc xây dựng lực lượng vững mạnh, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa” là yêu cầu cấp thiết, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng.