Đảng văn minh trong kỷ nguyên mới: 'Dựa vào dân để xây dựng Đảng' 14/11/2025 09:40

(PLO)- Đảng luôn nhấn mạnh tinh thần dựa vào dân để xây dựng Đảng thông qua việc người dân thực hiện quyền dân chủ gián tiếp hay trực tiếp là tham gia vào quá trình quản lý đất nước, là đang giúp Đảng cùng làm công tác cán bộ...

Tại Hội nghị Trung ương 12, Khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định tích hợp nội dung ba văn kiện (Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế-xã hội, Báo cáo Tổng kết xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng) thành Báo cáo chính trị để đồng bộ, xuyên suốt.

Đột phá quản trị chiến lược

Đây có thể xem là một trong những bước đột phá về quản trị chiến lược, hạn chế được việc trùng lắp các nội dung rải rác trong các văn kiện như trước đây và tạo nên sự thống nhất, đồng bộ.

Có thể thấy việc tích hợp ba văn kiện thành một là đột phá đầu tiên của thời kỳ mới, tạo ra một cách tiếp cận mới nhằm giúp thống nhất giữ lý luận với hành động.

Tại hội nghị Trung ương 12, Khóa XIII Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất phương án hoàn thiện Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV.



Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Vì vậy báo cáo chính trị của đại hội phải mang tầm vóc chiến lược với những nội dung cụ thể, rõ ràng về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, các đột phá chiến lược.

Đảng Cộng sản Việt Nam được hiến định là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội nên đại hội Đảng không chỉ được cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong nước quan tâm mà kể cả ở nước ngoài.

Đại hội Đảng sẽ bàn những nội dung quan trọng nhất để phát triển đất nước về mọi mặt, song muốn đề ra chủ trương, đường lối đúng đắn đảng phải có sức mạnh, có đạo đức, có trí tuệ “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” (lời Hồ Chủ tịch). Vì vậy, có một nội dung rất quan trọng là xây dựng Đảng.

Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua gần 100 năm phát triển, mỗi kỳ đại hội lại có những bổ sung, nhận thức mới về xây dựng Đảng gắn với thực tiễn phát triển sinh động của đất nước, của thế giới. Vì vậy, dự thảo văn kiện lần này cũng kế thừa tinh thần của các đại hội trước, có khác chăng chỉ là những đánh giá, những bổ sung các quan điểm mới theo các nghị quyết mới ban hành gần đây, nhất là những nghị quyết trụ cột, nền tảng về phát triển.

Cạnh đó, ngoài báo cáo chính trị tích hợp thành ba văn kiện thì Trung ương cũng xây dựng kèm Chương trình hành động cụ thể với các nội dung cụ thể, rõ ràng giúp quá trình đưa nghị quyết vào cuộc sống nhanh hơn, thuận lợi hơn.

Đội ngũ cán bộ phải xứng đáng với chức trách, nhiệm vụ

Nhiều nhiệm kỳ qua, Đảng đều nhấn mạnh tinh thần "dựa vào dân để xây dựng Đảng". Tuy nhiên, để nguyên tắc ấy trở thành cơ chế thực chất trong công tác cán bộ là điều đáng quan tâm.

Nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình không chỉ góp phần làm cho dân chủ xã hội tốt hơn mà qua đó còn góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Chẳng hạn, người dân thực hiện quyền dân chủ gián tiếp của mình thông qua góp ý kiến cho các dự thảo văn bản của Đảng, Nhà nước sẽ giúp các cấp ủy có thêm thông tin để tự điều chỉnh (đối với các chủ trương của Đảng) và lãnh đạo, chỉ đạo để các cơ quan Nhà nước (đối với chính sách, pháp luật) tiếp thu, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

TS Vũ Trung Kiên.

Người dân nhìn Đảng qua lăng kính của mình, đó là việc Đảng ban hành các chủ trương, đường lối và lãnh đạo để Nhà nước thể chế hoá chủ trương, đường lối thành chính sách, pháp luật đáp ứng nhu cầu, lợi ích chính đáng của Nhân dân.

Một chủ trương, đường lối đúng, những chính sách đúng người dân sẽ tin Đảng, tin vào thể chế, tin vào bộ máy do Đảng lãnh đạo. Người dân sẽ đánh giá đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức của Đảng, Nhà nước do Đảng lãnh đạo có thật sự tận tâm, tận lực, vì dân hay không.

Điều mà người dân mong muốn hiện nay là đội ngũ cán bộ xứng đáng với chức trách, nhiệm vụ. Khi người dân thực hiện quyền dân chủ gián tiếp hay trực tiếp, lựa chọn các đại biểu cho mình chính là tham gia vào quá trình quản lý đất nước, là đang giúp Đảng cùng làm công tác cán bộ.

Cán bộ, đảng viên phải nêu gương về đạo đức

Dự thảo Văn kiện lần này có đề cập đến ba chữ rất quan trọng, đó là “Đảng văn minh”. Yêu cầu về “Đảng văn minh” đã từng được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập từ rất sớm và nay, Văn kiện của Đảng đã đề cập đến nội dung này.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải mực thước cho người ta bắt chước". Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội được hiến định trong Hiến pháp.

Là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, những cán bộ, đảng viên của Đảng phải phấn đấu thật sự vì dân, thể hiện vai trò, tiên phong gương mẫu của mình. Một trong những “tiên phong” ấy là nêu gương về đạo đức.

Là một chính đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, Đảng phải thật sự là tổ chức của những con người có đủ trí tuệ để có thể hoạch định đường lối phát triển cho đất nước, dẫn dắt đất nước đi chung dòng chảy văn minh của nhân loại. Từ đó, xây dựng đất nước Việt Nam phát triển phồn vinh, hạnh phúc, đóng góp cho sự tiên phong về dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng.

THANH TUYỀN ghi