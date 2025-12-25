Nam thanh niên sập bẫy 'người tình online' suýt sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao 25/12/2025 13:08

(PLO)- Bạn gái quen trên mạng dụ dỗ, hứa hẹn với nam thanh niên có xe đón sang Campuchia và làm việc nhẹ, lương cao, bao ăn ở.

Ngày 25-12, Công an xã Tân Hưng (tỉnh Đồng Nai) cho biết, đơn vị vừa kịp thời phát hiện, tuyên truyền, vận động và ngăn chặn một thanh niên dấu hiệu bị lừa sang Campuchia để làm “việc nhẹ lương cao”.

Theo đó, thời gian gần đây gia đình anh ĐT (33 tuổi, thường trú xã Tân Hưng) phát hiện anh này quen một người phụ nữ dùng Zalo làm quen qua mạng xã hội. Khi nhắn tin nói chuyện anh T thường xuyên được người này nhắn tin, gọi điện, gửi hình ảnh phụ nữ trẻ, xinh đẹp nói chuyện tình cảm, hứa hẹn.

Anh T thường xuyên nói chuyện với "bạn gái" qua Zalo. Ảnh: Công an

Trong quá trình anh T đã cung cấp hình ảnh thông tin cá nhân và chuyển số tiền nhỏ theo yêu cầu “bạn gái” để “làm quà” thể hiện tình cảm.

Sau đó, “bạn gái” còn dụ dỗ anh T sang Campuchia làm việc sẽ thu xếp “việc nhẹ, lương cao, bao ăn ở” và hứa hẹn có xe đưa đón tận nơi qua cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh).

Lực lượng công an xã Tân Hưng giải thích cho anh T hiểu về thủ đoạn lừa đảo, bán người qua Campuchia. Ảnh: Công an

Đến ngày 23-12, “bạn gái” liên tục hối thúc, dụ dỗ T di chuyển sang khu vực biên giới để sang Campuchia thì gia đình thấy bất thường nên đã báo Công an xã.

Lực lượng Công an xã đã trực tiếp giải thích, tuyên truyền, phân tích cho anh T biết những thủ đoạn của nhóm lừa đảo, mua bán người sang Campuchia. Anh T đã nghe lời khuyên của lực lượng công an.