Hai nhân viên cũ sát hại tổ trưởng trong công ty chuyển phát nhanh 24/12/2025 18:32

Chiều 24-12, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã bắt giữ 3 nghi phạm để điều tra vụ án mạng xảy ra tại Công ty TNHH MTV chuyển phát nhanh Thuận Phong – Chi nhánh Cần Thơ (đóng trên địa bàn xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh).

Các nghi phạm gồm: Lê Minh Tiền (20 tuổi, ngụ xã Kim Long, TP.HCM), Tạ Quang Linh (19 tuổi, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh) và Phạm Minh Phú (23 tuổi, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh).

Hiện trường nơi xảy ra vụ án. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, khoảng 20 giờ 10 cùng ngày, Công an xã Nhựt Tảo nhận tin báo từ bảo vệ công ty về việc có vụ dùng hung khí gây thương tích bên trong doanh nghiệp.

Nạn nhân bị thương nặng được đưa đi cấp cứu, các nghi phạm mang theo hung khí bỏ trốn khỏi hiện trường.

Xác minh ban đầu cho thấy khoảng 20 giờ 6, ba nam thanh niên đeo khẩu trang đi chung xe máy từ Quốc lộ 1A rẽ vào cổng Công ty Thuận Phong. Đến nơi, hai thanh niên xuống xe, đi bộ qua cổng bảo vệ, tiến vào khu vực sản xuất khi công nhân đang làm việc.

Hai người này tiếp cận bàn làm việc của anh HTE (32 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long), tổ trưởng phụ trách công nhân và dùng tay đánh anh. Sau đó, một người rút dao tấn công khiến anh E ngã gục.

Lê Minh Tiền (trái) và Tạ Quang Linh (phải) bị công an bắt giữ. Ảnh: CATN

Gây án xong, hai thanh niên chạy ra cổng và được đồng bọn chờ sẵn chở tẩu thoát theo hướng phường Tân An. Các công nhân trong công ty đã đưa anh E đến Bệnh viện Đa khoa Thủ Thừa cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Phạm Minh Phú bị bắt giữ. Ảnh: CATN

Qua rà soát, cơ quan công an xác định hai thanh niên trực tiếp gây án là Lê Minh Tiền và Tạ Quang Linh. Cả hai từng là công nhân của công ty nhưng đã nghỉ việc 4 ngày trước đó.

Công an xã Nhựt Tảo phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh Tây Ninh đã truy bắt nhanh 3 nghi phạm để điều tra làm rõ.