Đường dây làm xăng A95 giả ngay tại trạm xăng ở TP.HCM 03/02/2026 18:50

(PLO)- Công an TP.HCM bắt tám người liên quan đường dây sản xuất, buôn bán xăng RON A95 giả có tổ chức, phát hiện từ một trạm xăng trên địa bàn phường Chánh Hưng.

Ngày 3-2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 8 bị can, gồm: Nguyễn Văn Yên (46 tuổi, ngụ TP.HCM), Nguyễn Hồng Hải (51 tuổi, ngụ TP.HCM), Nguyễn Tấn Hiệp (36 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Thanh Hải (44 tuổi, ngụ TP.HCM), Trần Văn Đức (55 tuổi, ngụ TP.HCM), Lê Thị Ngọc Hương (45 tuổi, vợ Trần Văn Đức, ngụ TP.HCM), Lê Thanh Tú (40 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) và Phạm Tuấn Dũng (39 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là xăng RON A95.

Bắt quả tang cảnh pha trộn dung môi ngay tại trạm xăng

Trước đó, sáng 17-1, Tổ công tác Đội 6, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra đột xuất Trạm xăng dầu Đức Lợi tại địa chỉ 195 Dạ Nam, phường Chánh Hưng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hành vi pha trộn dung môi công nghiệp vào xăng A95 ngay tại bồn ngầm của trạm.

Lê Thị Ngọc Hương, Lê Thanh Tú, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Hồng Hải, Nguyễn Văn Yên, Phạm Tuấn Dũng, Nguyễn Tấn Hiệp, Trần Văn Đức (từ trái qua) tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Tại thời điểm kiểm tra, công an bắt quả tang Trần Văn Đức, chủ trạm xăng, cùng Lê Thanh Tú, tài xế xe bồn, đang trực tiếp bơm dung môi SPSOL-PEE và cho phẩm màu vào bồn ngầm chứa xăng A95 nhằm tạo màu sắc tương tự xăng thật để đưa ra thị trường tiêu thụ.

Tổ công tác đã lập biên bản, niêm phong và tạm giữ nhiều tang vật, phương tiện cùng tài liệu liên quan.

Người đàn ông thừa nhận dùng dung môi và chất tạo màu để làm xăng giả. Ảnh: CA

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Yên là người giữ vai trò tổ chức việc pha trộn, sản xuất xăng giả tại bãi tập kết xe bồn số 818 Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường. Từ đây, xăng giả được vận chuyển đi tiêu thụ tại nhiều trạm xăng trên địa bàn.

Công an phát hiện các xe bồn được sử dụng làm phương tiện vận chuyển xăng giả. Ảnh: CA

Theo kết quả điều tra, đường dây này hoạt động có tổ chức với thủ đoạn mua xăng nền A95 nguyên chất (thường gọi là “xăng rin”), sau đó pha trộn thêm dung môi công nghiệp và phẩm màu theo tỉ lệ nhất định nhằm tăng thể tích. Số xăng giả được bán ra thị trường với giá tương đương xăng thật nhằm thu lợi bất chính.

Hoạt động tinh vi

Hoạt động của đường dây được chia thành hai nhánh. Một nhánh do Nguyễn Văn Yên tổ chức, thực hiện việc pha trộn, hoán đổi xăng và dung môi tại bãi tập kết xe bồn trên đường Nguyễn Duy Trinh rồi đưa đi tiêu thụ.

Việc pha trộn dung môi, màu có thể thực hiện ngay tại cây xăng. Ảnh: CA

Nhánh còn lại do Nguyễn Hồng Hải cầm đầu, trực tiếp cung ứng dung môi, điều phối vận chuyển và tổ chức pha trộn xăng giả ngay tại các cây xăng, trong đó có Trạm xăng dầu Đức Lợi.

Kết quả giám định của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 xác định toàn bộ số xăng bị thu giữ không đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2022/BKHCN, không phải là xăng RON A95 theo quy định.

Công an thu giữ tang vật liên quan. Ảnh: CA

Theo cơ quan chức năng, việc sản xuất, buôn bán và tiêu thụ xăng RON A95 giả không chỉ xâm phạm nghiêm trọng trật tự quản lý kinh tế mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đặc biệt nguy hiểm đối với người tiêu dùng và xã hội. Xăng không đạt quy chuẩn khi sử dụng có thể gây hư hỏng động cơ, giảm công suất, tăng mức tiêu hao nhiên liệu, thậm chí dẫn đến nguy cơ cháy nổ phương tiện, mất an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, việc pha trộn dung môi công nghiệp và phẩm màu vào xăng làm thay đổi bản chất, thành phần hóa học của nhiên liệu, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe con người, đồng thời gây thiệt hại trực tiếp cho người tiêu dùng, làm méo mó thị trường kinh doanh xăng dầu và ảnh hưởng đến các doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT đã làm rõ vai trò, hành vi của từng người liên quan và tiến hành khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng, làm rõ nguồn cung xăng nền, dung môi cũng như các hành vi vi phạm pháp luật khác để xử lý nghiêm theo quy định.