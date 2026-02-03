3 người tái nghiện bị Công an xã Đông Thạnh khởi tố, bắt tạm giam 03/02/2026 11:44

(PLO)- Sau khi phát hiện dương tính với chất cấm trong thời gian quản lý tại địa phương, 3 người tái nghiện đã bị Công an xã Đông Thạnh, TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 3-2, Cơ quan CSĐT Công an xã Đông Thạnh đã ký các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lâm Anh Vũ (33 tuổi), Nguyễn Thị Mộng Tiên (36 tuổi) và Lưu Hà Phước Thiện (31 tuổi, cùng ngụ xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn cũ) để điều tra về tội sử dụng trái phép chất ma túy.

Các quyết định này đã được Viện kiểm sát nhân dân khu vực tám phê chuẩn.

Vũ, Tiên và Thiện đã bị Công an xã Đông Thạnh khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: CA

Theo hồ sơ, Anh Vũ bị phát hiện sử dụng ma túy vào ngày 26-9-2025 tại nhà riêng. Vũ là người thuộc diện quản lý sau cai nghiện của UBND xã Thới Tam Thôn (huyện Hóc Môn cũ) từ tháng 11-2024.

Vũ khai bắt đầu sử dụng ma túy từ năm 2012. Trưa ngày 25-9-2025, Vũ mua ma túy đá về nhà rồi sử dụng. Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM tìm thấy Methamphetamine trong nước tiểu của Vũ.

Tương tự, ngày 30-9-2025, Công an xã Đông Thạnh phát hiện Mộng Tiên sử dụng ma túy tại nơi ở thuộc ấp 106. Tiên cũng đang trong thời gian quản lý sau cai nghiện (từ tháng 3-2025 đến tháng 3-2026).

Trưa cùng ngày bị phát hiện, Tiên mua ma túy về dùng một mình theo kiểu "đập đá". Mẫu nước tiểu của Tiên cũng cho kết quả dương tính với Methamphetamine.

Trường hợp thứ ba là Phước Thiện. Thiện bị phát hiện vào ngày 12-10-2025. Theo hồ sơ, Thiện đang chấp hành quyết định quản lý sau cai nghiện của UBND xã Đông Thạnh đến tháng 4-2026.

Khoảng 19 giờ ngày 7-10-2025, do nhu cầu cá nhân, Thiện liên hệ mua ma túy rồi mang về phòng ngủ tại nhà riêng để sử dụng cho đến hết.

Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM xác nhận có Methamphetamine trong mẫu nước tiểu của Thiện. Trước đó, Thiện vừa hoàn thành đợt cai nghiện tự nguyện tại tỉnh Bình Dương vào tháng 4-2025.

Trong số này, Vũ là người từng đi tù về tội cướp giật và trộm cắp tài sản, nhiều lần đi cai bắt buộc và tự nguyện.

Theo Công an xã Đông Thạnh, tội phạm ma túy là nguồn phát sinh của nhiều loại tội phạm khác. Việc xử lý hình sự đối với người đang được quản lý sau cai nhưng vẫn tái sử dụng ma túy thể hiện quyết tâm đấu tranh, xử lý nghiêm của lực lượng chức năng, đồng thời mang tính răn đe, khẳng định mọi hành vi sử dụng trái phép chất ma túy đều bị xem xét xử lý theo quy định.