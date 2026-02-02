Trưởng công an phường nói về clip phê ma túy do đơn vị dàn dựng gây sốt mạng xã hội 02/02/2026 19:45

Chiều 2-2, Thượng tá Trịnh Trường Nhơn, Trưởng Công an phường Hải Châu, TP Đà Nẵng, chia sẻ ông rất bất ngờ về sự nổi tiếng của clip do đơn vị dàn dựng tuyên truyền phòng chống ma tuý.

Clip dàn dựng phê ma tuý của Công an phường Hải Châu. Clip: CA

Dàn dựng clip phê ma túy như thật

Trước đó, ngày 1-2, trang fanpage Công an phường Hải Châu đăng clip dàn dựng một nhóm người quẫy nhạc cực sung, sử dụng ma tuý trái phép trong căn phòng.

Mở đầu clip, một cậu học trò được người lớn nhờ chuyển ma túy vào cho nhóm người đang quẫy nhạc trong phòng kín.

Tại đây, bốn người vừa phê ma túy, vừa lắc lư theo nhạc thì bất ngờ cảnh sát ập vào bắt quả tang.

Kèm theo những hành vi vi phạm pháp luật được dàn dựng, người làm clip này chèn thêm nhiều hình ảnh, âm thanh vui nhộn, hài hước tăng thêm sự hấp dẫn cho người xem.

Sau một ngày đăng tải, clip đã viral trên mạng xã hội Facebook, thu hút hơn 1,2 triệu lượt xem, 18.000 lượt bày tỏ cảm xúc, 1.100 lượt bình luận, hơn 300 lượt chia sẻ.

Cán bộ công an phường đóng vai người sử dụng ma tuý. Ảnh: CA

Dưới phần bình luận, cộng đồng mạng bày tỏ sự bất ngờ, dành rất nhiều lời khen đến đạo diễn, diễn viên trong clip, đặc biệt đối với bốn cán bộ đóng vai người sử dụng ma túy.

“Có khi nào là nghiện thật không, chứ người bình thường sao mà diễn giống vậy được?”- tài khoản Nguyen Tuan Anh bình luận hài hước. Tài khoản Thanh Hằng bình luận: “Nhìn tưởng thật luôn, rất tự nhiên”.

Đổi mới tuyên truyền

Theo Thượng tá Nhơn, trang fanpage Công an phường Hải Châu được tạo nhằm đăng tải thông tin tuyên truyền, giúp người dân nắm bắt các quy định pháp luật, thông tin hoạt động của ngành.

Thời gian đầu, lượng tương tác fanpage rất ít, hiệu quả tuyên truyền không cao, trong khi người cần được tuyên truyền không tiếp cận được khi nội dung tuyên truyền khô khan.

“Chủ trương của ngành, giám đốc Công an TP Đà Nẵng yêu cầu nghiên cứu đổi mới phương thức tuyên truyền. Anh em mới nghiên cứu, tính cách làm từng clip đơn giản, vừa làm vừa thăm dò phản ứng của người dân và hiệu quả cao hơn hẳn”- Thượng tá Nhơn nói.

Đóng vai người nghiện lắc lư theo nhạc. Ảnh: CA

Trưởng Công an phường Hải Châu cho hay toàn bộ ý tưởng, người thực hiện là do cán bộ công an phường, hội đoàn thể của phường thực hiện.

“Anh em tính toán làm sao cho phù hợp, vui vẻ, hài hước nhưng không được quá lố, phản cảm. Mục đích của anh em chỉ mong clip được bà con trên địa bàn phường biết đến, cảm thấy vui, nhấn theo dõi để sau này tuyên truyền được hiệu quả hơn, không nghĩ clip viral đến vậy”- Thượng tá Nhơn nói.

Theo Trưởng Công an phường Hải Châu, người đạo diễn clip là Thiếu tá Hà Anh Vũ, cán bộ công an phường. Thiếu tá Vũ cũng là người đạo diễn các clip khác phục vụ công tác tuyên truyền của công an phường.

“Sau khi lên ý tưởng, mọi người chia nhau mua bột mì, kẹo để giả làm ma tuý, mượn phòng đóng clip. Chỉ trong thời gian khoảng 2 tiếng đồng hồ, anh em đã thực hiện xong clip”- Thượng tá Nhơn chia sẻ.

Thiếu tá Hà Anh Vũ, người đạo diễn clip. Ảnh: NVCC