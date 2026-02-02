Cháu bé 10 tuổi sốt cao, nôn mửa được CSGT đưa đi cấp cứu 02/02/2026 18:35

(PLO)- Cháu bé 10 tuổi bị sốt cao, nôn mửa may mắn được CSGT Công an TP Đà Nẵng tiếp cận, đưa đến bệnh viện bằng xe đặc chủng.

Ngày 2-2, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết tổ công tác Trạm CSGT Hòa Nhơn vừa kịp thời ứng cứu một cháu bé bị sốt cao, nôn mửa khi đi cùng mẹ trên đường.

Cháu bé bị sốt cao may mắn được CSGT đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Ảnh: CSGT

Trước đó, sáng 31-1, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 14B, Tổ công tác Trạm CSGT Hòa Nhơn đã tiếp nhận thông tin cháu Võ Hoàng Mỹ Anh (10 tuổi, ngụ thôn Đông Lâm, xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng) bị sốt cao, nôn mửa, cần được đưa đi cấp cứu.

Nhận thấy tình huống nguy hiểm, tổ công tác đã sử dụng xe đặc chủng, nhanh chóng đưa cháu bé đến Bệnh viện Đa khoa Hòa Vang cấp cứu an toàn, kịp thời.

Hiện tại, sức khỏe cháu Anh đã ổn định và đang tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

Con trai được hỗ trợ kịp thời, chị Trần Thị Duy Linh (mẹ cháu) không khỏi xúc động, lên Facebook bày tỏ sự biết ơn với lực lượng làm nhiệm vụ.

“Em cảm ơn hai anh CSGT đã chở con em đi cấp cứu, bé sốt cao, nôn mửa không đi được xe máy”, chị viết và gửi lời chúc đến tổ công tác.