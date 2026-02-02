Bốc đầu xe để quay clip, CSGT TP.HCM tịch thu phương tiện 02/02/2026 20:51

(PLO)- Từ clip lan truyền trên TikTok ghi cảnh nam thanh niên bốc đầu xe trong khu dân cư, CSGT TP.HCM xác minh, lập biên bản, tịch thu phương tiện và tước giấy phép lái xe.

Ngày 2-2, Đội CSGT Hàng Xanh, Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM, cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe đối với nam thanh niên liên tiếp đăng clip lên mạng xã hội ghi cảnh bốc đầu xe, nẹt ga trong khu dân cư.

Clip ghi cảnh nam thanh niên nhiều lần nẹt ga, bốc đầu xe trong hẻm khu dân cư nhằm quảng bá hoạt động sửa xe. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, đơn vị tiếp nhận tin phản ánh về việc hai tài khoản TikTok “Duy tay ga” và “Nồi tay ga Gò Vấp 2” đăng tải clip ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe mô tô chạy bằng một bánh trong hẻm, khu dân cư, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo nội dung các clip, người này không đội mũ bảo hiểm, thực hiện hành vi bốc đầu xe, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng cho bản thân và người tham gia giao thông xung quanh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT Hàng Xanh đã phối hợp Công an phường Thông Tây Hội khẩn trương xác minh, làm rõ.

Trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng xác định được người điều khiển phương tiện trong clip và mời về trụ sở làm việc. Qua làm việc, người vi phạm thừa nhận đã điều khiển xe mô tô biển số 61KA-041.47 chạy bằng một bánh, không đội mũ bảo hiểm; đồng thời nhờ người khác quay clip và đăng tải lên tài khoản TikTok “Nồi tay ga Gò Vấp 2” để quảng bá hoạt động sửa xe.

Nam thanh niên làm việc với cơ quan công an. Ảnh: PC08

CSGT đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với các hành vi “chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh” và “không đội mũ bảo hiểm”. Đồng thời, lực lượng chức năng tịch thu phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng và phạt tiền 500.000 đồng đối với người vi phạm.

Như PLO đã đưa tin, trước đó hai tài khoản mạng xã hội “Duy Tay Ga” và “Nồi tay ga Gò Vấp 2” thường xuyên đăng tải các clip quảng bá cửa hàng sửa xe.

Nội dung các clip ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe mô tô có hành vi nẹt ga, bốc đầu xe, biểu diễn trong khu dân cư nhằm quảng bá hoạt động độ chế nồi xe và các dịch vụ liên quan.

Qua ghi nhận, hai tài khoản này hoạt động công khai, đăng tải nhiều clip có nội dung tương tự, thu hút hàng ngàn lượt xem, lượt thích và bình luận. Một số clip được ghi nhận tại hẻm 434 đường Phạm Văn Chiêu, TP.HCM.

Đáng chú ý, bên cạnh một số ý kiến cổ vũ, nhiều người bày tỏ bức xúc, cho rằng các hành vi trên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội và tác động tiêu cực đến giới trẻ, đặc biệt trong khu dân cư.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân không thực hiện, không quay clip, không đăng tải và không cổ súy các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên mạng xã hội. Mọi thông tin phản ánh về tình hình TTATGT, người dân có thể liên hệ số điện thoại trực ban 028.3726.3803 để lực lượng chức năng kịp thời xử lý.