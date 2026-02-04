Tai nạn liên hoàn trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, 1 người tử vong 04/02/2026 08:33

(PLO)- Va chạm liên hoàn giữa 2 xe tải và 1 xe container trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây rạng sáng khiến nam tài xế mắc kẹt trong cabin và tử vong.

Sáng 4-2, Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phong toả hiện trường, điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, làm một người tử vong.

Lực lượng chức năng sử dụng thiết bị chuyên nghiệp phối hợp đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, xe tải mang biển số TP.HCM do nam tài xế điều khiển lưu thông trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây theo hướng Đồng Nai đi TP.HCM. Khi đến khu vực thuộc phường Long Trường, xe tải bất ngờ va chạm liên hoàn với 1 xe tải khác và 1 xe container chạy cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến cabin xe tải biến dạng hoàn toàn, nam tài xế bị mắc kẹt bên trong và tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, nhiều mảnh vỡ vương vãi trên mặt đường. Thời điểm xảy ra tai nạn, lưu lượng phương tiện qua khu vực khá đông, khiến giao thông bị ùn ứ, các xe di chuyển chậm.

Nam tài xế xe tải mắc kẹt trong cabin và tử vong sau đó trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: Xuân Minh

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 2, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM điều động xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp các đơn vị liên quan đưa thi thể nạn nhân ra ngoài, xử lý hiện trường và phục vụ công tác điều tra.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.