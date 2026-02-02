TP.HCM: Dựng lại hiện trường vụ 10 người đập phá quán ăn 02/02/2026 17:39

Ngày 2-2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp với VKSND Khu vực 2, TP.HCM thực nghiệm điều tra vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra rạng sáng 25-8-2025 tại quán ăn trên đường Đinh Thị Thi, phường Hiệp Bình, TP.HCM.

Hình ảnh camera ghi lại cảnh nhóm người xông vào đập phá, chửi bới chủ quán và nhân viên quán nhậu trên đường Đinh Thị Thi. Ảnh cắt từ clip

Chiều cùng ngày, tổ công tác tiến hành dựng lại hiện trường vụ việc tại quán nhậu trên đường Đinh Thị Thi để phục vụ công tác điều tra.

Tại đây, nghi can Đinh Hồng Thái được yêu cầu thực nghiệm lại toàn bộ diễn biến hành vi theo tài liệu, chứng cứ đã thu thập.

Nghi can đã thực hiện các thao tác cầm ghế, ném vào khu vực trong quán, làm hư hỏng bàn ghế và một số tài sản khác của quán nhậu, dưới sự chứng kiến của kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2, TP.HCM.

Nghi can Đinh Hồng Thái được yêu cầu thực nghiệm lại toàn bộ diễn biến hành vi theo tài liệu, chứng cứ đã thu thập. Ảnh: PHẠM HẢI

Như PLO đã đưa tin, rạng sáng 25-8-2025, một nhóm khoảng 10 người kéo đến quán ăn trên đường Đinh Thị Thi, hành hung khách hàng, chủ quán và nhân viên, đồng thời đe dọa đập phá quán.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tổ chức thực nghiệm điều tra, dựng lại hiện trường vụ gây rối, làm hư hỏng tài sản tại quán nhậu trên đường Đinh Thị Thi. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo trình bày của anh K, chủ quán ăn, nhóm người do ông L chủ một quán ăn gần đó cùng nhiều người khác dẫn đầu đã tự ý kéo sang quán và bất ngờ hành hung một khách hàng đang ngồi ăn, chưa rõ nguyên nhân.

Khi nghe nhân viên báo có người đánh khách, anh K ra ngoài hỏi chuyện thì bị ông L lớn tiếng chửi bới. Sau đó, một người phụ nữ từ quán của ông L tiếp tục sang chửi bới, đánh vào mặt anh K, dù nhân viên can ngăn.

Chưa dừng lại, khoảng 5 phút sau, ông L cùng khoảng 10 người quay lại tiếp tục la hét, hành hung, đập phá tài sản trong quán và đe dọa sẽ “san bằng” quán nếu không xin lỗi.

Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh ghi lại. Anh K cho biết gia đình và nhân viên nhiều ngày liền sống trong lo sợ, phải đi khám do bị hành hung và mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm vụ việc.