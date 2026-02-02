An ninh trật tự

TP.HCM: Công an phường Tân Hưng tìm chủ sở hữu 25 chó, mèo nghi bị trộm

(PLO)- Công an phường Tân Hưng, TP.HCM phát thông báo truy tìm chủ nhân 25 chó, mèo nghi bị trộm, chưa xác định được chủ sở hữu.
Ngày 2-2, Công an phường Tân Hưng, TP.HCM củng cố hồ sơ xác minh, làm rõ vụ việc có dấu hiệu tội phạm trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, liên quan đến 25 chó, mèo chưa xác định được chủ sở hữu.

z7492305909342_5480c09c88ddc1941ef7d2791331b019.jpg
Công an phường Tân Hưng tìm chủ sở hữu 25 chó, mèo nghi bị trộm. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 28-1, Công an phường Tân Hưng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM phát hiện, tạm giữ nhiều chó, mèo tại địa chỉ 728 (số cũ 55A) Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, TP.HCM.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định nhóm người liên quan đã thực hiện hành vi bắt trộm nhiều động vật trên các tuyến đường như Phạm Hùng, Tạ Quang Bửu, Bến Bình Đông, Nguyễn Duy… rồi đưa về tập kết.

Hiện Công an phường Tân Hưng đang tạm giữ tổng cộng 25 vật nuôi, gồm 1 con chó và 24 con mèo, có liên quan đến vụ việc nhưng chưa xác định được chủ sở hữu.

Để phục vụ công tác xác minh, điều tra, Công an phường Tân Hưng đề nghị ai là chủ sở hữu của số động vật nói trên liên hệ Công an phường Tân Hưng, địa chỉ 25 đường số 85, phường Tân Hưng, TP.HCM, điện thoại 028.3377.1511.

Người dân cũng có thể liên hệ trực tiếp cán bộ thụ lý hồ sơ là Đại úy Trần Đình Trí, số điện thoại 0937.829.699 để được hướng dẫn nhận lại vật nuôi bị mất theo quy định.

Một số hình ảnh, đặc điểm vật nuôi đang tìm chủ:

z7492094330709_6ab9dc0233fc86f4485a3940d44247d7.jpg
z7492096385844_7991c9b4b4a1c18b23faceae9a0d4573.jpg
z7492099700719_e060348a3e264ebcec1191e009333998.jpg
z7492101495797_495896e66accdfb602abc3d4418adc9d.jpg
z7492102707935_a6701573323646f481f8e0c17be8475b.jpg
z7492103765075_9be04d0a90cef0dc12887abe1e0b8e8f.jpg
z7492104796851_68cbbdd4a6194c260390a8b83499ca90.jpg
z7492105964716_843136fde4016feb4414ae64188ffe91.jpg
z7492106779436_da49aca8beaae2ede0731a0c216c75e6.jpg
z7492107681055_1afb97258720adc5461898ca682fefb2.jpg
z7492108860601_edc1d33111c4cf6f3af8b78c1366768e.jpg
PHẠM HẢI
