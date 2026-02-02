TP.HCM: Công an phường Tân Hưng tìm chủ sở hữu 25 chó, mèo nghi bị trộm 02/02/2026 11:09

(PLO)- Công an phường Tân Hưng, TP.HCM phát thông báo truy tìm chủ nhân 25 chó, mèo nghi bị trộm, chưa xác định được chủ sở hữu.

Ngày 2-2, Công an phường Tân Hưng, TP.HCM củng cố hồ sơ xác minh, làm rõ vụ việc có dấu hiệu tội phạm trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, liên quan đến 25 chó, mèo chưa xác định được chủ sở hữu.

Công an phường Tân Hưng tìm chủ sở hữu 25 chó, mèo nghi bị trộm. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 28-1, Công an phường Tân Hưng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM phát hiện, tạm giữ nhiều chó, mèo tại địa chỉ 728 (số cũ 55A) Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, TP.HCM.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định nhóm người liên quan đã thực hiện hành vi bắt trộm nhiều động vật trên các tuyến đường như Phạm Hùng, Tạ Quang Bửu, Bến Bình Đông, Nguyễn Duy… rồi đưa về tập kết.

Hiện Công an phường Tân Hưng đang tạm giữ tổng cộng 25 vật nuôi, gồm 1 con chó và 24 con mèo, có liên quan đến vụ việc nhưng chưa xác định được chủ sở hữu.

Để phục vụ công tác xác minh, điều tra, Công an phường Tân Hưng đề nghị ai là chủ sở hữu của số động vật nói trên liên hệ Công an phường Tân Hưng, địa chỉ 25 đường số 85, phường Tân Hưng, TP.HCM, điện thoại 028.3377.1511.

Người dân cũng có thể liên hệ trực tiếp cán bộ thụ lý hồ sơ là Đại úy Trần Đình Trí, số điện thoại 0937.829.699 để được hướng dẫn nhận lại vật nuôi bị mất theo quy định.

Một số hình ảnh, đặc điểm vật nuôi đang tìm chủ: