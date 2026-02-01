Dầu nhớt đổ ra đường Mỹ Phước – Tân Vạn, nhiều người trượt ngã 01/02/2026 15:07

(PLO)- Dầu nhớt bị đổ tràn ra mặt đường Mỹ Phước – Tân Vạn, đoạn qua giao lộ Lê Thị Trung, TP.HCM khiến nhiều người đi xe máy trượt ngã, bị thương.

Chiều 1-2, Đội CSGT Bình Triệu, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức điều tiết giao thông, xử lý hiện trường vụ dầu nhớt đổ ra mặt đường Mỹ Phước – Tân Vạn, gây mất an toàn giao thông.

Dầu nhớt đổ ra đường Mỹ Phước – Tân Vạn, nhiều người trượt ngã.

Thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, nhiều người dân lưu thông qua khu vực giao lộ đường Mỹ Phước – Tân Vạn và Lê Thị Trung bất ngờ bị trượt ngã. Qua kiểm tra, người dân phát hiện một lượng lớn dầu nhớt đổ tràn ra mặt đường, kéo dài nhiều mét, khiến bề mặt đường trơn trượt.

Nhiều người bị té ngã khi đi qua khu vực dầu nhớt bị đổ trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn. Ảnh: MXH

Tại hiện trường, ghi nhận một thùng nhựa chứa dầu nhớt bị đổ ra ngoài, nằm tại khúc cua của giao lộ. Do không phát hiện kịp thời, nhiều người điều khiển xe máy khi đi qua khu vực đã bị trượt bánh, té ngã, một số trường hợp bị xây xát, chấn thương nhẹ và được người dân hỗ trợ sơ cứu.

Thùng nhựa bị rớt xuống đường, bể, chảy dầu nhớt ra ngoài. Ảnh: Xuân Minh

Nhận được tin báo, Đội CSGT Bình Triệu nhanh chóng có mặt phối hợp cùng đội hỗ trợ tình nguyện An Phú tiến hành điều tiết giao thông, đặt cảnh báo, hướng dẫn người dân tránh khu vực nguy hiểm.

Đồng thời, lực lượng chức năng sử dụng cát rải lên mặt đường để thấm dầu nhớt, xử lý trơn trượt, hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn.

Lực lược chức năng dùng cát để làm nhẵn tạm thời bề mặt, tránh trơn trượt cho người dân khi đi qua khu vực. Ảnh: Xuân Minh

Đến chiều cùng ngày, mặt đường cơ bản được xử lý, giao thông qua khu vực dần ổn định. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.