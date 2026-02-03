Video: Thể lệ, giải thưởng cuộc thi Công dân với bầu cử trên báo Pháp Luật TP.HCM 03/02/2026 14:52

(PLO)- Cuộc thi Công dân với bầu cử được tổ chức 6 kỳ, bắt đầu từ ngày 3-2-2026 đến 15-3-2026, với nhiều giải thưởng hấp dẫn.

Sáng 3-2, Sở Tư pháp TP.HCM cùng báo Pháp Luật TP.HCM đã tổ chức Hội nghị phát động cuộc thi “Công dân với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031”.



Cuộc thi Công dân với bầu cử bắt đầu từ 3-2.

Các bước tham gia đơn giản, tạo điều kiện để mọi công dân từ đủ 15 tuổi trở lên dễ dàng dự thi. “Ban tổ chức kỳ vọng cuộc thi sẽ nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của đông đảo người dân, qua đó không chỉ chinh phục các giải thưởng mà còn góp phần tìm hiểu, nâng cao và lan tỏa kiến thức pháp luật về bầu cử” - ông Đinh Đức Thọ bày tỏ.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 3-2 đến 15-3-2026, được chia thành sáu kỳ thi liên tiếp. Mỗi kỳ thi gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi phụ: “Theo bạn, có bao nhiêu người trả lời đúng đáp án của cả 10 câu hỏi trắc nghiệm”. Cụ thể:

Kỳ 1: Từ 7 giờ ngày 3 đến hết ngày 8-2.

Kỳ 2: Từ 0 giờ ngày 9 đến hết ngày 15-2.

Kỳ 3: Từ 0 giờ ngày 16 đến hết ngày 22-2.

Kỳ 4: Từ 0 giờ ngày 23-2 đến hết ngày 1-3.

Kỳ 5: Từ 0 giờ ngày 2 đến hết ngày 8-3.

Kỳ 6: Từ 0 giờ ngày 9 đến 19 giờ ngày 15-3.