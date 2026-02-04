Lừa bán sầu riêng 'vịt giời' chiếm đoạt hơn 5 tỉ của thương lái 04/02/2026 08:34

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt Nguyễn Duy Anh Vũ, bị can bị truy nã vì lừa bán sầu riêng “vịt giời” cho nhiều thương lái, chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng.

Ngày 4-2, thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã bắt giữ Nguyễn Duy Anh Vũ (34 tuổi, ngụ xã Xuân Mai, TP Hà Nội).

Vũ lừa bán sầu riêng chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng của thương lái. Ảnh: C.A

Trước đó, vào ngày 6-5-2025, Công an tỉnh Đắk Lắk phát lệnh truy nã Vũ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ tháng 7-2023 đến tháng 9-2023, Vũ đã có hành vi gian dối, lập hợp đồng khống, bán trái phép sầu riêng tại các vườn cây trên địa bàn xã Dliê Ya, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk (nay là xã Dliê Ya, tỉnh Đắk Lắk) chiếm đoạt số tiền hơn 5,3 tỉ đồng của nhiều thương lái. Sau khi gây án, Vũ bỏ trốn khỏi địa phương.

Quyết định truy nã đối với bị can Vũ. Ảnh: C.A

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang di lý Vũ về về địa phương để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Như PLO đã thông tin trước đó, Vũ đưa nhiều thương lái đến xem các vườn sầu riêng của người khác tại xã Đliê Ya, nói là của mình. Vũ thỏa thuận giá, ký hợp đồng bán trái sầu riêng, nhận tiền đặt cọc của các thương lái.

Nhiều thương lái đặt cọc xong mới biết vườn sầu riêng họ đã ký hợp đồng mua không phải của Vũ nên đòi lại tiền. Tuy nhiên, Vũ liên tục tìm cách né tránh.

Ông Nguyễn Tấn Hiền (ngụ xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) cho hay trước đây Vũ dẫn ông xem vườn sầu riêng của người khác nhưng nói đó là vườn của Vũ.

Vì vậy, ông Hiền ký hợp đồng với Vũ, đặt cọc 400 triệu đồng để mua khoảng 40 tấn trái sầu riêng. Tuy nhiên, khi ông đến khảo sát vườn sầu riêng để cắt thì có người khác nói họ là chủ vườn.

“Vũ ký hợp đồng bán trái sầu riêng, nhận tiền cọc của nhiều thương lái. Tôi bị lừa 400 triệu đồng, có người bị lừa cả tỉ đồng”, ông Hiền nói.

Vẫn lời ông Hiền, sau nhiều lần đòi lại tiền cọc không được, ông cùng các thương lái bị Vũ lừa đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an.