Nhóm bị cáo đóng giả chủ nhà để lừa bán đất, chiếm đoạt tiền tỉ 03/02/2026 17:29

(PLO)- Cả 3 bị cáo đã nhận lời của những người chưa rõ lai lịch để đóng giả chủ nhà, sau đó bán đất của bị hại, chiếm đoạt tiền tỉ.

Ngày 3-2, TAND TP.HCM xét xử phúc thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Tuyết Hồng (46 tuổi) 12 năm tù, bị cáo Từ Vỹ Quyền (59 tuổi) 12 năm tù, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng tội danh trên, bị cáo Lê Văn Phất (55 tuổi) bị tuyên phạt 12 năm tù, tổng hợp với bản án 5 năm tù trước đó, bị cáo Phất phải chấp hành bản án 17 năm tù.

Theo cáo trạng, từ cuối năm 2017 đến đầu năm 2018, Hồng, Quyền và Phất đã dùng thủ đoạn đóng giả chủ nhà để thực hiện Hợp đồng công chứng mua bán nhà nhằm chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Cụ thể, đầu tháng 2-2018, vợ chồng bà H và ông B đăng báo rao bán thửa đất thì có người tên M (chưa rõ lai lịch) hỏi mua.

Một tuần sau, M đi cùng người tên Thủy và 2 thanh niên (chưa rõ lai lịch) đến nhà bà H để thỏa thuận giá cả và xem bản chính sổ hồng. Trong quá trình trao đổi và thỏa thuận giá cả, những đối tượng này đã đánh tráo sổ đỏ thật và đưa sổ đỏ giả cho bà H.

Sau đó, M nhiều lần viện lý do để chậm trả tiền cọc nên bà H không muốn bán thửa đất cho M nữa.

Đến ngày 19-4-2018, bà H và ông B thỏa thuận chuyển nhượng được thửa đất cho ông T.

Khi bà H và ông T đến Văn phòng Công chứng thì biết được đã có người đóng giả vợ chồng bà để ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất của bà cho ông P với giá 1 tỷ đồng vào ngày 2-3-2018 và phát hiện sổ đỏ bà đang sở hữu là giả nên bà H đã đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để trình báo.

Quá trình điều tra xác định, khoảng tháng 2-2018, Hồng mang thai và sống lang thang. Khi ngồi uống nước, Hồng gặp 4 người (chưa rõ lai lịch). Thấy Hồng đang mang mang thai và không có việc làm, những người này đã cho Hồng 500.000 đồng.

Những người này nói có một người chồng muốn bán nhà cần giấu vợ nên nhờ Hồng đứng ra đóng giả người vợ tên PTTH để ký công chứng bán nhà, tiền công 3 triệu đồng.

Những người này đã dán ảnh của Hồng vào để ký công chứng với họ tên là "PTTH". Hồng cho những người chụp hình để làm giấy CMND giả và nhận thêm 500.000 đồng.

Cùng thời gian này, Lê Văn Phất gặp Tuấn và Hạnh (chưa rõ lai lịch). Hạnh và Tuấn thuê Phất đứng tên vay tiền ngân hàng giúp.

Ngày 2-3-2018, nhóm người không rõ lai lịch trên đã dẫn Hồng, Phất đến Văn phòng Công chứng ở TP Thủ Đức (cũ) để ký tên và lăn tay trên hợp đồng mua bán nhà.

Sau khi ký công chứng xong, những người trên cho Hồng 3 triệu đồng, Phất 500.000 đồng.

Ngày 5-4-2018, Tuấn chở Phất đến văn phòng công chứng để ký thế chấp đất với ngân hàng với số tiền 2,8 tỉ đồng. Sau khi xong việc Tuấn cho Phất 2 triệu đồng.

Cũng theo cáo trạng, vào khoảng tháng 11-2017, bà NTTT rao bán căn nhà ở quận Tân Bình (cũ), TP.HCM.

Ngày 25-12-2017, có hai người phụ nữ chưa rõ lai lịch đến nhà của bà T để xem nhà và yêu cầu bà T phải đưa bản chính sổ đỏ để xem và hẹn ngày 29-1-2018 sẽ đến đặt cọc.

Tuy nhiên, đến ngày hẹn thì hai người phụ nữ trên không đến nên bà T không bán nữa.

Đến ngày 8-2-2018, bà T nhận được tin căn nhà của bà đã giao dịch mua bán tại một văn phòng công chứng.

Qua kiểm tra, bà biết được biết có người giả mạo vợ chồng để ký bán căn nhà cho ông ĐDT với số tiền 650 triệu đồng.

Quá trình điều tra xác định Hồng đã đóng giả bà NTTT; Từ Vỹ Quyền được Mai Thanh Tuấn (hiện đã đi khỏi địa phương) thuê đóng giả ông NTB (chồng bà T).

Hồng và Tuấn được thuê ký ủy quyền căn nhà trên cho Trần Huỳnh Quốc Văn (nhận ủy quyền nhà đất cho đối tượng Tuấn). Sau đó, Văn đã chuyển nhượng căn nhà này cho ông ĐDT với số tiền 650 triệu đồng.