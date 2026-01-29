Nữ giám đốc tự xưng quen biết lãnh đạo cấp cao để lừa đảo 29/01/2026 14:10

(PLO)- Bị cáo Trần Thị Đào đã thể hiện mình có nhiều quan hệ với nhiều lãnh đạo cấp cao nên có lượng lớn xe được tặng, bán lại với giá rẻ hơn giá thị trường nhằm để khách tin tưởng ký hợp đồng ủy quyền mua xe.

Ngày 28-1, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Thị Đào (Giám đốc Công ty Runhomes) 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Công ty Runhomes được thành lập năm 2018, do Trần Thị Đào làm giám đốc, đại diện pháp luật.

Đến tháng 7-2020, Trần Thị Đào chỉ đạo nhân viên công ty quảng cáo trên mạng xã hội về việc có thể ủy quyền cho công ty mua xe ôtô với giá rẻ khi áp dụng các voucher giảm giá.

Công ty Runhomes sẽ ký hợp đồng ủy quyền mua xe, cam kết thay mặt khách hàng liên hệ các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để chuyển tiền đặt cọc, thanh toán và thực hiện thủ tục mua xe ôtô.

Bị cáo Trần Thị Đào. Ảnh: THÙY DƯƠNG

Thời gian đầu, để thực hiện các hợp đồng đã ký với khách hàng, Trần Thị Đào liên hệ với nhân viên đại lý để tìm xe, chuyển tiền đặt cọc mua xe. Khi đại lý báo có xe, Đào sẽ thanh toán số tiền còn lại và thông báo cho khách hàng đến nhận xe trực tiếp tại đại lý.

Đến tháng 8-2020, Công ty Rumhomes đã ký kết hợp đồng và giao được xe cho một số khách hàng. Việc áp dụng voucher khi mua xe là có thật.

Tuy nhiên, số lượng voucher là rất ít so với số khách hàng có nhu cầu mua xe. Để giữ uy tín cá nhân và niềm tin với khách hàng, Đào mua xe với giá ngang bằng giá thị trường và sử dụng tiền cá nhân để bù vào phần còn thiếu.

Đến tháng 10-2020, do bản thân mắc nợ nhiều người, Đào không còn khả năng để tiếp tục mua xe giao cho khách và không mua được xe với giá rẻ. Đào đã tự lập tài khoản Zalo tên "Thanh tra CP chị Phương" và sử dụng zalo này để nhắn tin vào zalo của Đào thông báo về việc có lượng lớn xe sắp về hàng. Việc này nhằm thể hiện Đào có mối quan hệ với nhiều lãnh đạo cấp cao nên có lượng lớn xe được tặng, bán lại với giá rẻ hơn giá thị trường để khách tin tưởng ký hợp đồng ủy quyền mua xe và chuyển tiền cho Đào.

Sau khi nhận được tiền, bị cáo Đào không mua xe theo thỏa thuận mà mang đi trả nợ, duy trì hoạt động của công ty, trả lại tiền cho các khách hàng...

Tại phiên tòa, đại diện VKSND TP.HCM cho biết đã xác định thêm một bị hại trong vụ án. Theo đó, bị cáo Đào đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 18 bị hại với tổng số tiền hơn 8,4 tỉ đồng.

Tại phiên xét xử, HĐXX cho rằng, khi hoạt động kinh doanh thua lỗ, bị cáo cần phải có kế hoạch tài chính phù hợp để xử lý và không thể lấy tiền của người sau để trả cho người trước. Hành vi của bị cáo đã thể hiện sự bất chấp hậu quả pháp lý và quyền lợi của người khác.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Trần Thị Đào đã xâm phạm trực tiếp đến tài sản hợp pháp của cá nhân được nhà nước bảo vệ, gây mất trật tự an toàn xã hội, cần được xử lý nghiêm trước pháp luật.

Bị cáo Đào phạm tội thuộc trường hợp phạm tội hai lần trở lên. HĐXX cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, chưa có tiền án tiền sự, gia đình có công với cách mạng và đã nộp hơn 3,6 tỉ đồng để khắc phục một phần hậu quả cho các bị hại...