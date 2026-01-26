Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo vé máy bay, tàu, xe online dịp cuối năm 26/01/2026 16:43

Như thường lệ, cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, các hãng hàng không, đường sắt, nhà xe đều mở bán sớm vé máy bay, vé tàu xe Tết để hành khách chủ động lựa chọn lịch trình. Tuy nhiên, đây cũng chính là “thời điểm vàng” để đối tượng xấu lợi dụng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Gần Tết, tội phạm lừa đảo trên không gian mạng hoạt động mạnh hơn

Ma trận lừa đảo vé máy bay, tàu xe online

Các đối tượng xấu tạo lập website, diễn đàn, trang mạng xã hội giả mạo. Sau đó, chúng chạy quảng cáo với thông tin hấp dẫn về giá vé để tìm “con mồi”, lừa đảo bán vé ảo cho nạn nhân.

Bên cạnh việc bán vé ảo, những kẻ lừa đảo còn dẫn dụ nạn nhân vào các hội nhóm trao đổi vé tàu xe dịp Tết. Từ đó, nhiều hành khách bị mất tiền oan và bị đánh cắp thông tin cá nhân khi giao dịch với các trang giả mạo này.

Anh Nguyễn Anh Cường (40 tuổi, quê Quảng Ngãi, hiện làm đại lý vé máy bay tại TP.HCM) cho biết: “Phương thức phổ biến là các đối tượng mạo danh đại lý, tự tạo website có địa chỉ, thiết kế tương tự kênh chính thức. Sau đó, chúng quảng cáo giá hấp dẫn để thu hút khách. Nếu khách liên hệ, đối tượng sẽ đặt chỗ, gửi mã đặt chỗ làm tin và yêu cầu chuyển tiền”.

Khi nhận thanh toán, đối tượng không xuất vé và ngắt liên lạc. Do mã đặt chỗ chưa được xuất ra vé máy bay nên sẽ tự hủy sau một thời gian. Khách hàng chỉ biết việc này khi đến sân bay và buộc phải mua vé mới.

“Thâm độc hơn, có đối tượng nhận tiền xong vẫn xuất vé nhưng sau đó lại hoàn vé để thu lại phần lớn tiền, chỉ chịu mất một khoản phí nhỏ”, Thiếu tá Nguyễn Tiến Quân, cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết.

Đối với lĩnh vực đường sắt, theo quy định, hành khách đi tàu phải có giấy tờ tùy thân trùng với thông tin trên “Thẻ lên tàu hỏa” mới đủ điều kiện vào ga. Do đó, người mua vé tàu “pass” (nhượng lại) đối diện nguy cơ không được đi tàu. Vé “pass” có thể là vé của người không có nhu cầu đi thực tế hoặc đối tượng đầu cơ mua vé diện chính sách xã hội rồi bán lại hưởng chênh lệch.

Người dân cảnh giác với việc lừa đảo mua vé tàu

“Tinh vi hơn, các đối tượng dùng chiêu trò mua vé thật, sau đó dùng phần mềm in lại vé, sửa thông tin, điều chỉnh giá theo mong muốn để bán lại”, một nhân viên Ga Quảng Ngãi cho biết.

Với ngành đường bộ, một số đối tượng cũng đăng bán, “pass” vé xe Tết giá rẻ trên mạng xã hội nhằm chiếm đoạt tiền đặt cọc. Sau khi nhận tiền, chúng chặn liên lạc và khóa tài khoản.

Tỉnh táo để không bị mắc bẫy

Chị N.T.B.L (41 tuổi, trú tại phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi) chia sẻ, cuối năm ngoái chị đặt vé máy bay đi TP.HCM qua một fanpage có giao diện bắt mắt. Do được chào mời giá rẻ hơn 10 - 15% so với hãng, chị đã chốt mua. Đến ngày đi, chị mới biết mã đặt chỗ chưa được xuất ra vé. Lúc này, người bán đã “bốc hơi” cùng số tiền chị chuyển.

Thiếu tá Nguyễn Tiến Quân trong một buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao cảnh giác về các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến cho học sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Nhân viên Ga Quảng Ngãi lưu ý, nếu thông tin trên thẻ không trùng khớp với hệ thống vé tàu điện tử, khách sẽ không được lên tàu. Để tránh mua nhầm vé giả, hành khách nên truy cập website chính thức của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam hoặc mua trực tiếp tại nhà ga, đại lý chính thống. Tuyệt đối không mua qua cò mồi, đại lý trá hình.

Tương tự, chị Đ.T.H.A (34 tuổi, quê Quảng Ngãi) cũng bị lừa khi mua vé xe “pass” trên mạng xã hội với giá rẻ hơn 20% niêm yết. Sau khi chuyển khoản, chị liên hệ nhà xe mới biết đó là vé giả.

Ông Nguyễn Minh Hiếu, Phó Giám đốc Công ty TNHH Chín Nghĩa khuyến cáo: “Khi mua vé nhượng lại, người dân cần yêu cầu bên bán đến trực tiếp phòng vé hoặc đại lý chính thức để làm thủ tục sang nhượng. Tuyệt đối không chuyển tiền cọc theo yêu cầu của các đối tượng lạ”.

Thiếu tá Nguyễn Tiến Quân khuyến cáo thêm, nếu không thành thạo đặt vé qua mạng, người dân hãy trực tiếp đặt qua website chính thống, gọi tổng đài hoặc lựa chọn phòng vé uy tín. Trường hợp nghi ngờ lừa đảo, cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ.