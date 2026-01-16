27 người bơi qua sông về Việt Nam sau khi rời các casino, trung tâm lừa đảo 16/01/2026 16:30

(PLO)- 27 người từng làm việc tại casino và trung tâm lừa đảo ở Campuchia bị bắt giữ khi tự bơi qua sông, nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua biên giới Đồng Tháp.

Ngày 16-1, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ 27 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam qua tuyến biên giới sông.

Trước đó, vào ngày 15-1, trong quá trình phối hợp tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới, lực lượng chức năng phát hiện nhóm người khả nghi vừa vượt sông, tìm cách xâm nhập nội địa.

27 người bơi qua sông trở về Việt Nam bị bắt giữ. Ảnh: BPĐT

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định cả 27 người đều không có giấy tờ hợp pháp, vi phạm quy định về xuất nhập cảnh.

Làm việc ban đầu, những người này khai nhận trước đó đã xuất cảnh sang Campuchia làm việc tại các casino, trung tâm đánh bạc trực tuyến và các cơ sở lừa đảo qua mạng.

Gần đây, khi lực lượng chức năng Campuchia tăng cường truy quét các trung tâm lừa đảo, nhóm người này đã tìm cách trốn về Việt Nam.

Để tránh bị phát hiện, 27 người đã tự bơi qua sông, lựa chọn khu vực biên giới vắng người nhằm lén lút nhập cảnh. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, đặc biệt trong điều kiện sông nước khu vực biên giới.

Sau khi lập hồ sơ vụ việc, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nhóm người trên, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành xác minh để xử lý theo quy định.