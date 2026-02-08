Video Tin Tức

Thời tiết ngày 8-2: Bắc Bộ có mưa rào và giông, Nam Bộ có mây

(PLO)- Thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, nhiệt độ nhiều khu vực xuống rất thấp, đặc biệt vùng núi cao dưới 3 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 8-2 cho thấy không khí lạnh tăng cường mạnh trên phạm vi cả nước. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, nhiệt độ nhiều khu vực xuống rất thấp, đặc biệt vùng núi cao dưới 3 độ C.

Hà Nội có mưa, mưa rào, trời rét rõ rệt. Trên biển, gió Đông Bắc mạnh gây biển động dữ dội, sóng cao 4-6 mét. Trung Trung Bộ có nguy cơ mưa vừa, mưa to kèm giông, lốc, sét.

Trong khi đó, Nam Bộ và TP.HCM duy trì thời tiết ổn định, ngày nắng, nhiệt độ cao, rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, nhiệt độ nhiều khu vực xuống rất thấp, đặc biệt vùng núi cao dưới 3 độ C.

