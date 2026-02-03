Thời tiết bất lợi, làng hoa Mỹ Phong chật vật giữ hoa bán Tết 03/02/2026 10:53

(PLO)- Vụ Tết 2026, thời tiết bất lợi khiến nhiều diện tích hoa ở làng hoa Mỹ Phong nở sớm, nông dân phải chủ động tìm đầu ra để giảm thiệt hại.

Những ngày cận Tết, không khí tại làng hoa Mỹ Phong (phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp) trở nên tất bật nhưng cũng xen lẫn nhiều nỗi lo.

Vụ hoa Tết Nguyên đán năm 2026, nông dân địa phương xuống giống khoảng 986.000 giỏ hoa tươi các loại, tăng hơn 136% so với năm 2025, cùng 15.500 cây mai vàng, tăng trên 198%.

Làng hoa Mỹ Phong xuống giống gần 1 triệu giỏ hoa các loại.

Tuy nhiên, thời tiết bất lợi với nhiều cơn mưa trái mùa đã khiến một số diện tích hoa, nhất là cúc mâm xôi và cúc Hà Lan trổ bông sớm từ 10–20 ngày, làm giảm giá trị thương phẩm.

Hoa nở sớm vì mưa trái mùa

Theo ghi nhận, nhiều hộ trồng hoa đang phải tính toán từng ngày để “kìm” hoa, mong có sản phẩm đúng dịp Tết.

Chị Nguyễn Thị Tuyết, nông dân phường Mỹ Phong, cho biết gia đình trồng khoảng 4.000 chậu hoa các loại như cúc, vạn thọ, cát tường. Trong đó, hoa cúc vàng hòe đã nở trước Tết khoảng 15 ngày.

Nhiều loại hoa nở sớm nông dân kiềm hãm để nhằm giúp hoa nở đúng dịp Tết

Dù đã có thương lái ký hợp đồng thu mua nhưng những chậu hoa trổ sớm có nguy cơ bị bỏ lại ruộng nếu không đạt yêu cầu thị trường.

“Thời tiết năm nay bất lợi, nhiều loại hoa nở sớm, nông dân rất lao đao. Giờ chỉ biết cố gắng kìm hãm, chậu nào bán được Tết thì bán, không thì đành bỏ” - chị Tuyết chia sẻ.

Nhà vườn vẫn đang tích cực chăm sóc hoa.

Đến thời điểm hiện tại, chính quyền địa phương cho biết chưa ghi nhận thiệt hại. Nông dân đã chủ động liên hệ tiêu thụ hoa nở sớm cho các cơ sở kinh doanh hoa kiểng trong và ngoài tỉnh.

Thương lái từ TP.HCM, Tây Ninh đã đến khảo sát, chọn mua hoa trực tiếp tại ruộng. Hiện tỉ lệ hợp đồng mới chỉ đạt khoảng 5–10% và phần lớn không đặt cọc trước mà mua theo tình hình tiêu thụ thực tế tại chợ

Giá vật tư tăng, đầu ra vẫn là bài toán khó

Không chỉ đối mặt với rủi ro hoa nở sớm, nông dân làng hoa Mỹ Phong còn chịu áp lực chi phí đầu vào tăng cao. Giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và nhân công lao động đều ở mức cao trong khi giá bán hoa Tết năm nay hầu như không tăng so với năm trước.

Vụ hoa Tết năm nay, nhà vườn gặp nhiều khó khăn do thời tiết bất lợi và chi phí tăng cao

Hiện giá hoa dao động trên dưới 100.000 đồng/cặp, tùy loại và chất lượng. Cụ thể, cúc vàng hòe khoảng 130.000–140.000 đồng/cặp; cúc mâm xôi 220.000–230.000 đồng/cặp; vạn thọ 70.000 đồng/cặp; cát tường khoảng 90.000 đồng/cặp

Ông Trần Văn Bảy, nông dân trồng khoảng 3 công hoa tại khu phố Mỹ Hòa, cho biết nhiều loại hoa như cúc Hà Lan, cúc đỏ, cúc tím, mào gà, vạn thọ đều bị nở sớm vài ngày.

Nhà vườn hiện đã bắt đầu cung cấp hoa ra thị trường Tết Nguyên đán 2026

“Thương lái đến đặt cọc mua 40–50 chậu, nếu họ lấy hết thì đỡ còn thấy hoa không đạt thì họ giảm số lượng, thậm chí ép giá. Trong khi mình trồng hoa thì chi phí nào cũng tăng” - ông Bảy nói.

Nhà vườn kỳ vọng tình hình tiêu thụ hoa tết sẽ có nhiều khởi sắc trong những ngày tới.

Trong bối cảnh thời tiết diễn biến khó lường, vụ hoa Tết 2026 của làng hoa Mỹ Phong tiếp tục là phép thử cho sự linh hoạt và kinh nghiệm của người nông dân. Việc chủ động tìm đầu ra, đa dạng kênh tiêu thụ được xem là giải pháp trước mắt để giảm rủi ro, giữ cho làng hoa truyền thống này tiếp tục rộn ràng sắc xuân mỗi dịp Tết đến.