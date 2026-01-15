Làng hoa Sa Đéc vào mùa nhộn nhịp, nhà vườn lạc quan chờ Tết 15/01/2026 16:05

(PLO)- Làng hoa Sa Đéc bắt đầu nhộn nhịp với những bông hoa nở sớm trước tháng Chạp, kéo du khách và thương lái về miền Tây, không khí Tết rộn ràng đang đến gần.

Những ngày cuối năm, khi tháng Chạp còn chưa gõ cửa, làng hoa Sa Đéc (phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) đã bừng tỉnh bởi hàng nghìn nụ hoa bung nở.

Trên những luống đất còn ẩm hơi sương, sắc hoa lan tỏa, mang theo cảm giác nôn nao rất riêng, báo hiệu Tết đang đến gần.

Video: Làng hoa Sa Đéc vào mùa, nhà vườn lạc quan chờ Tết.

Không khí nhộn nhịp xuất hiện từ sáng sớm. Dưới những giàn hoa bắc cao quá đầu, bước chân du khách hòa cùng tiếng cười nói râm ran Dọc các lối đi là những luống hoa đồng tiền, sao nhái, mào gà đỏ, cúc vạn thọ, cúc mâm xôi… nối tiếp nhau khoe sắc. Trong mùi đất ẩm và hương hoa phảng phất, nhiều người chậm rãi dừng chân, nhắm mắt hít hà tận hưởng sự trong lành, thư thái hiếm có.

Làng hoa nhộn nhịp đón khách

Năm nào cũng ghé thăm làng hoa Sa Đéc, bà Lê Thị Thanh Xuân (67 tuổi, TP.HCM) cho biết gia đình bà xem đây như một thói quen mỗi dịp cuối năm. Nghe tin hoa năm nay nở sớm, lại kết hợp chuyến đi lễ Phật tại An Giang, bà chủ ý ghé làng hoa để ngắm cảnh và chọn hoa về trang trí dịp Tết.

Du khách vui mừng khi chọn được những chậu hoa yêu thích.

Vừa lựa những chậu cúc vàng nở đều, bà Xuân vừa tấm tắc khen hoa đẹp, giá phải chăng khi hoa cúc hiện khoảng 40.000 đồng/chậu, hoa đồng tiền 45.000 đồng/chậu. Với mức giá này, bà rủ thêm người thân mua nhiều chậu đồng tiền đỏ rực để trang trí quán ăn chay cho thêm phần rực rỡ.

Các bạn trẻ đến vườn hoa ở Sa Đéc chụp ảnh cùng hoa.

Không chỉ người lớn tuổi, giới trẻ cũng tìm đến làng hoa từ rất sớm. Tại nhiều vườn, các nhóm bạn trẻ diện áo dài, áo bà ba, đội nón lá tạo dáng chụp ảnh bên những giàn hoa đủ sắc màu.

Thiên Hương (20 tuổi, sinh viên ở tỉnh Vĩnh Long) chia sẻ năm nay nhóm của cô đi “thăm hoa” sớm để chụp bộ ảnh đón Tết. Giờ đây thời tiết đang mát mẻ, rất thuận lợi cho tham quan, chụp ảnh.

Hoa nở sớm cũng kéo theo sự quan tâm của giới thương lái. Một số loại hoa đã “ăn Tết sớm” hơn thường lệ, trong đó có cúc mâm xôi, loại hoa chủ lực của làng hoa Sa Đéc.

Anh Nguyễn Văn Tí đang chọn những chậu hoa đẹp cung cấp ra thị trường.

Anh Nguyễn Văn Tí (40 tuổi), một thương lái, cho biết khoảng 30% cúc mâm xôi năm nay nở sớm, song giá vẫn ổn định. Chậu lớn dao động từ 170.000-180.000 đồng, những chậu dáng đẹp có thể nhỉnh hơn khoảng 10.000 đồng.

Đáng chú ý, thương lái từ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc cũng đang tiếp tục đặt hàng để phục vụ nhu cầu vào dịp tất niên.

Chờ Tết cùng hoa

Bên trong khuôn viên Tổ hợp tác sản xuất và cung ứng hoa kiểng khóm Tân An, không khí lao động diễn ra khẩn trương. Người tỉa cành, người chiết nhánh, người bứng cây sang chậu lớn, người kéo dây, bơm nước tưới hoa. Các loại hoa ngắn ngày như dừa cạn, xác pháo, sao nhái, vạn thọ… được chăm sóc song song với những loại dài ngày như cúc mâm xôi, hoa hồng.

Những chậu hoa được chăm sóc tỉ mỉ, sẵn sàng cho Tết Bính Ngọ 2026.

Sự đa dạng về chủng loại đòi hỏi người trồng hoa phải tính toán kỹ thời điểm xuống giống và lịch chăm sóc. Với họ, trồng hoa Tết không chỉ là kỹ thuật mà còn là sự nhạy cảm với thời tiết.

Những bông hoa bắt đầu khoe sắc.

Ông Trần Văn Thanh, một nhà vườn, cho biết mưa trái mùa và những ngày trời trở lạnh khiến các loại hoa cánh mỏng gặp nhiều rủi ro, buộc người trồng phải che chắn kỹ và tăng công chăm sóc.

Rất đông du khách đến với các mô hình trồng hoa kết nối du lịch tại làng hoa Sa Đéc.

Song song với sản xuất, nhiều vườn hoa mở thêm điểm tham quan, chụp ảnh để quảng bá làng nghề. Mô hình “Tình đất, tình hoa” tại vườn hoa của anh Đặng Quang Giàu (43 tuổi, khóm Tân An, Phường Sa Đéc) thu hút đông đảo du khách.

Người nông dân ngồi trên thúng nhỏ, chèo xuồng chăm sóc từng chậu hoa đặt ngay ngắn trên giàn.

Theo anh Giàu, mô hình này anh triển khai khoảng ba năm nay, chủ yếu nhờ sự lan tỏa tự nhiên từ du khách. Đặc biệt, nhờ hiệu ứng của Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc, có thời điểm làng hoa đón 4.000-5.000 lượt khách mỗi ngày, ngày thường cũng trên 1.000 lượt.

Năm nay, tổ hợp tác dự kiến cung ứng khoảng 300.000 giỏ hoa cho thị trường Tết, phân phối khắp cả nước.

Người trồng hoa Sa Đéc lạc quan đón một mùa xuân mới sắp về.

Chiều xuống, du khách dần rời làng hoa, nhà vườn tạm nghỉ sau ngày dài tất bật. Trong cái se lạnh rất riêng của miền sông nước, những nụ hoa nở sớm như báo hiệu mùa xuân đã len lỏi về Sa Đéc, mang theo niềm hy vọng cho một vụ hoa Tết trọn vẹn.