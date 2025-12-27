Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan dự khai mạc Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc 27/12/2025 22:52

Tối 27-12, Đồng Tháp long trọng tổ chức lễ khai mạc Festival hoa kiểng Sa Đéc lần thứ II năm 2025 với chủ đề “Sắc hoa ngày mới”.

Tham dự lễ có bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; bà Trương Mỹ Hoa, Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; ông Lê Minh Hoan, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội...

Phát biểu khai mạc lễ hội, ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc lần II tiếp nối thành công của Festival lần thứ I năm 2023 với chủ đề “Tình đất – Tình hoa”, không chỉ là sự kiện văn hóa – du lịch mà còn khẳng định bước chuyển mình mạnh mẽ của làng hoa Sa Đéc trong hành trình đổi mới, phát triển bền vững và nâng tầm giá trị hoa – kiểng.

Festival hoa kiểng Sa Đéc lần thứ II năm 2025 với chủ đề “Sắc hoa ngày mới”.

Khu vực quảng trường diễn ra lễ khai mạc rực rỡ sắc hoa.

Nhiều du khách thích thú đến tham quan, vui chơi tại Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc.

Ông Phạm Thành Ngại cho biết, từ những ngày đầu hình thành bên dòng Sa Giang, nghề trồng hoa kiểng ở Sa Đéc được các thế hệ tiền nhân dày công vun đắp. Đến nay, Sa Đéc đã phát triển trở thành trung tâm sản xuất hoa – kiểng lớn của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, với hơn 2.000 chủng loại hoa, cung cấp trên 15 triệu sản phẩm mỗi năm, phân phối khắp cả nước và từng bước vươn ra thị trường quốc tế, mang lại giá trị kinh tế cao.

Ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp cũng nhấn mạnh định hướng phát triển hoa – kiểng Sa Đéc theo hướng hiện đại, ứng dụng khoa học – công nghệ, sáng tạo, kết nối tuần hoàn với các sản phẩm đặc trưng của địa phương, góp phần xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân thông minh.

Ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp trao Giấy chứng nhận về việc đưa vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể: Tri thức dân gian, Nghề thủ công truyền thống trồng hoa kiểng Sa Đéc cho lãnh đạo phường Sa Đéc.

Hiện tại Làng hoa Sa Đéc được trang trí nhiều tiểu cảnh đặc sắc phục vụ khách du lịch.

Trải qua hơn 100 năm hình thành, tồn tại và phát triển, làng hoa Sa Đéc đã ghi dấu ấn sâu đậm trong đời sống kinh tế – văn hóa – xã hội của địa phương.

Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc lần II năm 2025 càng thêm ý nghĩa khi tri thức dân gian, nghề thủ công truyền thống và nghề trồng hoa – kiểng Sa Đéc của tỉnh Đồng Tháp chính thức được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển kinh tế – du lịch.

Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc lần II diễn ra từ ngày 27-12-2025 đến ngày 4-1-2026, với diện mạo mới, không gian mới và chuỗi hoạt động phong phú như hội thảo ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất hoa – kiểng, không gian nghệ thuật thực cảnh, trình diễn thời trang hoa…, qua đó góp phần nâng tầm chuỗi giá trị ngành hàng hoa – kiểng gắn với phát triển du lịch.

Phát triển hoa kiểng Sa Đéc theo hướng sáng tạo và kinh tế di sản

Phát biểu tại lễ khai mạc Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc lần II năm 2025, ông Lê Minh Hoan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, cho rằng Festival không chỉ là sự kiện văn hóa – du lịch mà còn là dịp nhìn lại hành trình hơn trăm năm của nghề trồng hoa – kiểng Sa Đéc, nơi hội tụ tình đất, tình người và ký ức của nhiều thế hệ.

Ông Lê Minh Hoan, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Theo ông Lê Minh Hoan, nghề trồng hoa kiểng Sa Đéc hình thành bên dòng Sa Giang từ hơn một thế kỷ trước, gắn với nếp mưu sinh hiền hòa của người dân vùng đất phù sa. Hoa Sa Đéc khoe sắc trong điều kiện tự nhiên mưa nắng chan hòa, trải qua những mùa nước nổi và nhiều giai đoạn khó khăn, tạo nên nét riêng không chỉ ở hình thức mà còn ở “hồn” của hoa.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, mỗi bông hoa là kết tinh của sự kiên nhẫn, cần mẫn và tình yêu nghề của người nông dân. Nghề trồng hoa không chỉ mang ý nghĩa sinh kế mà còn là sự tiếp nối qua nhiều thế hệ, góp phần hình thành bản sắc văn hóa của Sa Đéc.

Dịp này Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) chính thức công nhận và xác lập Kỷ lục Việt Nam đối với công trình: “Bản đồ Việt Nam tạo hình từ các giống hoa – kiểng có số lượng nhiều nhất tại Việt Nam”.

Bản đồ Việt Nam tạo hình từ các giống hoa – kiểng có số lượng nhiều nhất tại Việt Nam được tạo hình công phu từ khoảng 1.000 giống hoa – kiểng khác nhau, có chiều dài 45 m, chiều rộng 25 m.

Nhân sự kiện nghề trồng hoa Sa Đéc được ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể, ông Lê Minh Hoan bày tỏ sự tri ân đối với các nghệ nhân, nông dân trồng hoa – kiểng, các gia đình nhiều thế hệ gắn bó với nghề, kể cả trong bối cảnh thị trường biến động và nhiều rủi ro.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, hoa kiểng Sa Đéc ngày nay không chỉ phục vụ thị trường Tết hay các hội hoa xuân mà còn tham gia vào các lĩnh vực như du lịch trải nghiệm, nghệ thuật sắp đặt, thiết kế cảnh quan, không gian công cộng, giáo dục thẩm mỹ và các ngành kinh tế sáng tạo. Giá trị của hoa không chỉ nằm ở sản phẩm vật chất mà còn ở câu chuyện, trải nghiệm và ký ức gắn với hoa.

Ông Lê Minh Hoan cho rằng Sa Đéc cần được định vị không chỉ là “làng hoa” mà là không gian sáng tạo từ hoa – kiểng, nơi người trẻ có cơ hội khởi nghiệp, nghệ sĩ tìm thấy cảm hứng và du khách lưu lại lâu hơn để cảm nhận chiều sâu văn hóa. Việc phát triển cần gắn với gìn giữ gốc rễ nghề truyền thống, từ không gian làng nghề đến cách người dân đối đãi với đất, với nước và với nhau.

Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn tinh thần của hoa Sa Đéc sẽ tiếp tục lan tỏa trong các định hướng phát triển, để mỗi kỳ Festival không chỉ là sự kiện ngắn ngày mà trở thành ngày hội của cộng đồng, mang lại giá trị bền vững cho địa phương.