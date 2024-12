Làng hoa Sa Đéc tạo điểm tham quan độc đáo, thử nghiệm hoa mới...chuẩn bị đón Tết 26/12/2024 14:21

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, không khí tại Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Bên cạnh việc sản xuất hoa kiểng để cung ứng thị trường, các hộ dân còn tập trung chỉnh trang khu vực trồng hoa, tạo nên những điểm tham quan độc đáo, thu hút du khách trong dịp Tết.

Làng hoa Sa Đéc, nổi danh với hơn trăm năm tuổi, dự kiến cung ứng hàng trăm nghìn chậu hoa các loại cho thị trường Tết năm nay. Tại Tổ hợp tác hoa kiểng Tân An, phường An Hòa, các thành viên đã trồng hơn 200.000 chậu hoa các loại, trong đó cúc mâm xôi màu chiếm 30.000 giỏ, tăng gấp ba lần so với năm trước.

Nông dân ở Làng hoa Sa Đéc đang tất bật chuẩn bị hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025

Ông Đặng Quang Giàu, Tổ trưởng Tổ hợp tác, chia sẻ: “Chúng tôi đã chuẩn bị nhiều tiểu cảnh độc đáo để phục vụ khách du lịch, dự kiến chúng tôi sẽ làm tiểu cảnh tim khổng lồ được sắp đặt từ hàng ngàn giỏ cúc mâm xôi màu, ao sen kết hợp cầu khỉ, cùng các tiểu cảnh xuồng ghe để du khách có thêm nhiều trải nghiệm thú vị khi đến tham quan.”

Ngoài các giống hoa truyền thống như cúc Đài Loan, hồng, vạn thọ, người dân Sa Đéc năm nay tiếp tục thử nghiệm các loại hoa mới như cúc pingpong, cúc pico, và kiểng ăn trái như nho, quýt.

Theo Phòng Kinh tế TP Sa Đéc, diện tích hoa kiểng phục vụ Tết năm nay duy trì ở mức 100 ha, trong đó tập trung phát triển các giống hoa chất lượng cao và các dòng hoa kiểng có tiềm năng xuất khẩu.

Chống chọi thách thức thời tiết, kỳ vọng mùa hoa thắng lợi

Dù thời tiết năm nay khá thất thường với những cơn mưa kéo dài, nhưng nhờ kinh nghiệm dày dặn, người nông dân Sa Đéc đã kịp thời xử lý để đảm bảo năng suất và chất lượng hoa. Các nhà vườn đang tập trung chăm sóc, tưới nước và tỉa cành, hi vọng hoa nở đúng dịp, phục vụ nhu cầu thị trường Tết.

Theo ông Giàu, thời điểm hiện tại cúc mâm xôi đã có nụ và thương lái từ khắp nơi, thậm chí từ Hà Nội, đã đến khảo sát và đặt hàng trước. “Thương lái năm nay đến khảo sát nhiều hơn và đã đặt hàng được 50% hoa rồi, giá cả thì từ bằng đến hơn năm rồi”, ông Giàu cho hay.

Nhiều thương lái đã đến Làng hoa Sa Đéc khảo sát và đặt hàng trong đó có cả thương lái ở Hà Nội vào. Ảnh: HD

Không chỉ là thủ phủ hoa kiểng của miền Tây, Sa Đéc còn thu hút hàng chục nghìn du khách mỗi năm nhờ vẻ đẹp rực rỡ và phong phú của các loài hoa. Với những cải tiến trong cách bố trí và trang trí khu vực trồng hoa, làng hoa năm nay hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm mới lạ, hấp dẫn cho du khách.