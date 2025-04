Đề xuất mở rộng miễn visa thu hút khách du lịch cao cấp 24/04/2025 15:56

Tại hội thảo "Việt Nam nên miễn visa cho du khách nào?" do Báo Thanh Niên tổ chức ngày 24-4, nhiều chuyên gia, doanh nghiệp đề xuất mở rộng danh sách miễn thị thực tới các thị trường tiềm năng như Mỹ, Úc, Canada, EU, Ấn Độ, Trung Đông... Thậm chí thí điểm miễn visa có điều kiện, visa theo mùa, gắn với sản phẩm du lịch cụ thể để hút khách du lịch chi tiêu cao, ở dài ngày.

Nhắm đến thị trường chi tiêu cao, lưu trú dài

Mang đến góc nhìn từ cơ quan quản lý nhà nước tại một trung tâm du lịch lớn của cả nước, bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, đã đưa ra những đề xuất cụ thể và có tính hệ thống. Bà Hiếu nhấn mạnh rằng, việc mở rộng chính sách miễn visa cần được thực hiện một cách có chọn lọc, tập trung vào các thị trường mục tiêu mang lại giá trị kinh tế cao và phù hợp với định hướng phát triển du lịch bền vững của Việt Nam.

"Chúng ta cần xác định rõ đối tượng ưu tiên. Theo tôi, đầu tiên có thể xem xét miễn visa cho khách du lịch từ các quốc gia phát triển như Úc, Mỹ, Canada và New Zealand," bà Hiếu đề xuất.

Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó giám đốc Sở Du lịch TP.HCM đề xuất xem xét miễn visa cho khách du lịch từ các quốc gia phát triển có mức chi tiêu cao.

Lý giải cho lựa chọn này, bà Hiếu cho biết đây là những thị trường mà du khách không chỉ có mức chi tiêu cao hơn mặt bằng chung, mà còn có xu hướng lưu trú dài ngày hơn, đồng thời họ cũng là những người thường xuyên tìm kiếm và trải nghiệm các dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp mà Việt Nam đang ngày càng phát triển. Việc gỡ bỏ rào cản visa sẽ giúp thu hút được dòng khách du lịch chất lượng và gia tăng đáng kể doanh thu cho toàn ngành.

Bên cạnh nhóm thị trường nói trên, bà Hiếu cũng ủng hộ mạnh mẽ việc mở rộng diện miễn visa cho các quốc gia còn lại trong khối Liên minh châu Âu (EU). Khách du lịch châu Âu, đặc biệt là từ các nước chưa được miễn visa, cũng là nguồn khách du lịch rất tiềm năng. Họ thường đi du lịch dài ngày, thích tìm hiểu sâu về văn hóa, lịch sử, thiên nhiên và sẵn sàng chi trả cho các trải nghiệm đa dạng.

"Chúng ta có thể thí điểm các chính sách ưu đãi visa riêng cho khách du lịch tham dự các sự kiện MICE (Hội nghị, Hội thảo, Triển lãm, Khen thưởng) quy mô lớn, hoặc khách đến Việt Nam với mục đích khám chữa bệnh kết hợp du lịch nghỉ dưỡng – một lĩnh vực đang có tiềm năng phát triển" - bà Hiếu nói.

Miễn và kéo dài thời gian visa nhóm thị trường có nhiều tour du lịch dài ngày, đặc biệt vào mùa đông cho các khách du lịch đến từ Đông Âu được các doanh nghiệp đề xuất.

Có thể cấp loại thị thực này cho các chuyên gia, nhà khoa học, nhà đầu tư... với thời hạn dài, ví dụ 3-5 năm và cho phép nhập cảnh nhiều lần. Điều này không chỉ thu hút họ đến làm việc, đầu tư mà còn có thể kéo theo gia đình, bạn bè đến du lịch. - bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó giám đốc Sở Du lịch TP.HCM -

Ngoài ra, bà Hiếu cũng như các doanh nghiệp du lịch đề xuất cân nhắc các hình thức miễn thị thực có chọn lọc khác, chẳng hạn như áp dụng cho du khách đặt phòng và lưu trú tại các khách sạn từ 4-5 sao trở lên; hoặc những người nhập cảnh thường xuyên với mục đích công tác, kinh doanh rõ ràng; hay những người tham gia các tour du lịch chuyên biệt, cao cấp như tour chơi golf, tour du lịch y tế cần ra vào nhiều lần...

Một điểm cực kỳ quan trọng nữa được các chuyên gia lẫn cơ quan quản lý đề xuất là phải tiếp tục mở rộng danh sách các quốc gia được cấp thị thực điện tử (e-visa) và đơn giản hóa thủ tục, đồng thời tích hợp sâu rộng nền tảng này vào các hệ thống đặt phòng, đặt tour, đặt vé máy bay trực tuyến... để tạo sự tiện lợi tối đa cho khách du lịch ngay từ khâu lên kế hoạch.

Cần chính sách riêng, linh hoạt và đồng bộ

Ông Nguyễn Quang Trung, Trưởng ban Kế hoạch phát triển của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), cho biết Việt Nam cần tập trung thu hút phân khúc khách du lịch cao cấp, những người có mức chi tiêu lớn, thời gian lưu trú dài và tỷ lệ quay lại cao. Đây chính là nhóm khách giúp tăng hiệu quả khai thác cho các đường bay, đặc biệt là đường bay dài, tạo điều kiện để hãng mở rộng mạng bay quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đại diện Vietnam Airlines kiến nghị bổ sung 20 quốc gia còn lại trong khối EU chưa được miễn visa, trong đó ưu tiên các quốc gia có tiềm năng lớn như Thụy Sĩ (không thuộc EU nhưng trong khối Schengen), Ba Lan, CH Czech, Hungary và Bồ Đào Nha. Cần miễn visa cho các nước thuộc Bắc Mỹ gồm Mỹ, Canada; và Úc. Đồng thời, mạnh dạn mở cửa cho các thị trường mới nổi đầy tiềm năng như UAE, Ả Rập Xê út, Brazil.

Ông Nguyễn Quang Trung, Trưởng ban Kế hoạch phát triển của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) kiến nghị đơn giản hóa thủ tục visa điện tử (e-visa).

Một đề xuất đáng chú ý khác là việc thí điểm miễn visa ngắn hạn, có thể là 12 tháng, cho các thị trường đông dân và có kết nối thuận lợi như Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc) và Ấn Độ để đánh giá hiệu quả thực tế. Bên cạnh đó, việc kéo dài thời hạn miễn visa hiện tại lên đến 90 ngày cho khách du lịch từ châu Âu, Bắc Mỹ, Úc là cần thiết để đáp ứng nhu cầu lưu trú dài hơn.

"Việc cấp visa dài hạn tới 24 tháng cho nhà đầu tư, chuyên gia và yêu cầu cấp thiết về việc đơn giản hóa thủ tục e-visa, giảm thời gian xử lý xuống dưới 24 giờ" - ông Trung đề cập.

Bà Đồng Ngọc Ánh, Phó tổng giám đốc Tập đoàn SunGroup cho biết Phú Quốc đang có hạ tầng rất tốt, quy tụ hầu hết các thương hiệu khách sạn lớn, các công trình điểm nhấn, show diễn đẳng cấp. Lượng khách quốc tế tăng vọt, nhiều người muốn ở lại 2-3 tháng nhưng vướng visa 30 ngày.

Do đó, đại diện doanh nghiệp này đề xuất cụ thể cho Phú Quốc là kéo dài thời gian miễn visa lên 90 ngày hoặc hơn, thí điểm cấp visa tại cửa khẩu (visa on arrival) cho các nhóm khách du lịch tiềm năng như đoàn lớn, khách giàu, khách hưu trí, nhà đầu tư công nghệ... Bà cũng đồng tình với đề xuất miễn visa đơn phương cho các nước EU còn lại, Úc, New Zealand và các quốc gia Trung Đông giàu có.