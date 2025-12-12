Cần Thơ bắn pháo hoa, trình diễn drone light tại lễ hội sông nước 12/12/2025 17:29

(PLO)- Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ kéo dài sáu ngày với điểm nhấn là chương trình nghệ thuật , trình diễn thiết bị bay không người lái và pháo hoa tầm thấp chào năm mới 2026.

Ngày 12-12, UBND TP Cần Thơ ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ năm 2025. Đây là sự kiện cấp thành phố, diễn ra từ ngày 27-12-2025 đến ngày 1-1-2026 tại khu vực phường Ninh Kiều, phường Cái Khế và các vùng lân cận.

Sáu ngày hội với chủ đề “Sắc màu sông nước”

Theo kế hoạch, Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ năm 2025 với chủ đề “Cần Thơ - Sắc màu sông nước” nhằm quảng bá đặc trưng văn hóa sông nước ĐBSCL, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và khuyến khích phát triển du lịch bền vững.

Điểm nhấn của lễ hội là chương trình nghệ thuật khai mạc diễn ra lúc 20 giờ ngày 27-12-2025 với sân khấu nằm trên sông, được ghép từ 3 sà lan cỡ lớn.

Và tại sân khấu độc đáo này, sẽ tái hiện sắc màu văn hóa sông nước đặc trưng của Cần Thơ thông qua câu chuyện về ghe thuyền, sinh hoạt, sinh kế gắn với dòng sông, cùng lễ hội, tín ngưỡng dân gian và ẩm thực. Đặc biệt, hình ảnh chợ nổi – biểu trưng sống động của văn hóa sông nước miền Tây (Chợ nổi Cái Răng, Ngã Năm, Ngã Bảy) sẽ được tái hiện như một biểu tượng độc đáo để quảng bá du lịch.

Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ 2025 được kỳ vọng sẽ để lại ấn tượng sâu sắc, khẳng định vị thế của Cần Thơ là trung tâm du lịch của Đồng bằng sông Cửu Long.

Ngay sau chương trình nghệ thuật, dự kiến lúc 21 giờ 30 phút cùng ngày, người dân và du khách sẽ được thưởng thức chương trình drone show và bắn pháo hoa tầm thấp. Trong đó, màn trình diễn nghệ thuật thiết bị bay không người lái (drone light) sẽ tái hiện những hình ảnh khắc họa nét văn hóa, giá trị truyền thống, những di sản, kiến trúc đặc trưng của thành phố, cùng tầm nhìn phát triển trong tương lai. Chương trình pháo hoa tầm thấp cũng được tổ chức chào mừng sự kiện.

Những hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thể thao hấp dẫn du khách

Tại Lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thể thao và du lịch hấp dẫn sẽ được tổ chức, nổi bật là các hoạt động trên sông nước.

Trong đó, hoạt động Văn hóa - Nghệ thuật gồm: Triển lãm ảnh “Nhịp sống trên sông - Miền Tây xưa và nay” tại Công viên Bến Ninh Kiều từ ngày 27-12 đến ngày 1-1-2026; Tổ chức thả đèn hoa đăng trên sông tại Khu vực Rạch Cái Khế vào tối 28-12-2025.

TP Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động thể thao, du lịch mang tính trải nghiệm cao phục vụ người dân và du khách. Theo đó, người dân và du khách có dịp trải nghiệm hoạt động thể thao dưới nước (chèo ván đứng SUP, Kayak) tại Rạch Cái Khế, diễn ra từ ngày 28-12-2025 đến 1-1-2026. Tham gia cổ vũ cho giải Đua thuyền buồm trên sông Hậu vào ngày 29-12-2025. Cạnh đó là diễu hành và Giải đua thuyền ván SUP thành phố Cần Thơ mở rộng năm 2025 vào ngày 31-12-2025 tại Rạch Cái Khế; Trình diễn Flyboard và Giải Vô địch Đua vỏ composite thành phố Cần Thơ mở rộng năm 2025 vào ngày 1-1-2026 tại Rạch Cái Khế.

Không gian trưng bày sản phẩm OCOP và quảng diễn ẩm thực cũng được bố trí tại Công viên Bến Ninh Kiều.

Bên cạnh các hoạt động bề nổi, Sở VH-TT&DL cũng chủ trì chương trình kích cầu du lịch đường thủy trong tháng 12-2025, tour trải nghiệm Chợ nổi Cái Răng và Cầu Cần Thơ lúc hoàng hôn; Không gian trưng bày sản phẩm OCOP và quảng diễn ẩm thực cũng được bố trí tại Công viên Bến Ninh Kiều.