Hải Phòng hướng tới đô thị đa cực, đa trung tâm, đa hành lang động lực 31/12/2025 16:44

Ngày 31-12, HĐND TP Hải Phòng tổ chức kỳ họp thứ 33 (kỳ họp chuyên đề) nhằm quyết định một số vấn đề quan trọng phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

HĐND thành phố Hải Phòng tổ chức kỳ họp thứ 33. Ảnh: ĐT

Các đại biểu HĐND thành phố biểu quyết, thống nhất thông qua Nghị quyết về điều chỉnh Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Nghị quyết quy định về việc giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

Tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng Lê Văn Hiệu cho biết việc thông qua nghị quyết về quy định giảm lãi suất đối với các khoản vay từ nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội được xây dựng phù hợp với quy định của Thủ tướng Chính phủ về giảm lãi suất trong các chương trình tín dụng chính sách. Qua đây, khẳng định sự quan tâm, trách nhiệm của thành phố trong việc triển khai đồng bộ các chính sách an sinh – xã hội, góp phần ổn định đời sống nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội bền vững.

Với việc thông qua điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, Hải Phòng là một trong những địa phương đi đầu trong triển khai điều chỉnh quy hoạch sau hợp nhất tỉnh, thành phố và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng Lê Văn Hiệu phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: ĐT

Theo ông Hiệu, việc điều chỉnh quy hoạch kỳ này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là sắp xếp, mở rộng không gian phát triển, mà hướng tới tái cấu trúc tổng thể mô hình quản trị đô thị, phân bố lại các nguồn lực phát triển thành phố Hải Phòng sau hợp nhất; định vị lại vai trò, chức năng của thành phố trong hệ thống đô thị quốc gia.

Theo đó, Hải Phòng chuyển từ mô hình “một trung tâm – hành lang ven biển” sang mô hình "đô thị đa cực, đa trung tâm, đa hành lang động lực"... Đây là căn cứ pháp lý quan trọng để đẩy nhanh việc lập và điều chỉnh các quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn và các quy hoạch chuyên ngành, kỹ thuật theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Hiệu đề nghị toàn hệ thống chính trị thành phố khẩn trương tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả điều chỉnh Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; biến tầm nhìn chiến lược thành hành động cụ thể, kết quả thực chất, đưa Hải Phòng phát triển mạnh mẽ, xứng đáng vai trò đầu tàu của vùng Bắc Bộ và cả nước trong giai đoạn phát triển mới.