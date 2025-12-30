Hải Phòng có tân Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy 30/12/2025 19:15

(PLO)- Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình được điều động, chỉ định giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng.

Chiều 30-12, Thành ủy Hải Phòng tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo quyết định, ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ban Bí thư điều động, chỉ định ông Tuấn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hoàng Văn Trà và Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Anh Tuấn (thứ hai từ trái sang) và ông Vũ Hồng Hiên (thứ hai từ phải sang). Ảnh: ĐT

Trước đó, Ban Bí thư điều động, chỉ định ông Vũ Hồng Hiên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu chúc mừng ông Nguyễn Anh Tuấn và ông Vũ Hồng Hiên.

Bí thư Hải Phòng mong muốn ông Nguyễn Anh Tuấn sớm làm quen với địa bàn, phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên thành phố để phối hợp công tác hiệu quả. Ông nhấn mạnh tân Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra cần phát huy trách nhiệm, cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đoàn kết, kỷ cương.

Đồng thời, ông Tuấn cần quan tâm kiện toàn hệ thống Ủy ban Kiểm tra các cấp, thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát để xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Anh Tuấn cảm ơn sự tin tưởng của Ban Bí thư và sự quan tâm của Thường trực Thành ủy Hải Phòng.

Ông Tuấn hứa tiếp tục trau dồi, giữ vững đạo đức, tác phong, cùng tập thể lãnh đạo thành phố nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.