Hải Phòng: Thưởng Tết cao nhất gần 200 triệu đồng

(PLO)- Mức thưởng Tết dương lịch cao nhất ở các doanh nghiệp tại Hải Phòng là 137 triệu đồng, còn Tết âm lịch là gần 193 triệu đồng.

Sở Nội vụ Hải Phòng vừa có báo cáo về tình hình tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong doanh nghiệp.

Báo cáo này cho thấy, trên địa bàn TP Hải Phòng hiện có hơn 37.600 doanh nghiệp đang hoạt động, sử dụng khoảng 1 triệu lao động.

Theo báo cáo của 3.927 doanh nghiệp có dự kiến thưởng Tết dương lịch và 4.291 doanh nghiệp có dự kiến thưởng Tết âm lịch, phần lớn các doanh nghiệp có kế hoạch thưởng cho người lao động với mức thưởng bằng 100-120% so với năm trước. Trong đó, dự kiến bình quân tiền thưởng Tết dương lịch năm 2026 là 1.130.000 đồng/người.

Mức thưởng bình quân thấp nhất ở loại hình công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ với mức bình quân chung là 670.000 đồng. Mức thưởng cá nhân thấp nhất là 100.000 đồng và mức thưởng cá nhân cao nhất là 12 triệu đồng.

Mức thưởng Tết dương lịch cao nhất được ghi nhận ở loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với bình quân chung là 1.280.000 đồng/người. Mức thưởng thấp nhất là 50.000 đồng. Mức thưởng cá nhân cao nhất là 137 triệu đồng ở Công ty TNHH Quản lý Deep C.

Đối với dự kiến tiền thưởng Tết âm lịch, bình quân ước đạt 7.358.000 đồng/người, tương ứng tăng khoảng 4% so với năm ngoái.

Mức thưởng bình quân dự kiến thấp nhất vẫn ở loại hình công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ với dự kiến 5.090.000 đồng. Trong đó, mức thưởng cá nhân thấp nhất là 1 triệu đồng, mức thưởng cá nhân cao nhất là 30 triệu đồng ở Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư phát triển đô thị.

Loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục có mức dự kiến thưởng Tết âm lịch cao nhất với bình quân chung 7.570.000 đồng. Trong đó, mức thưởng cá nhân thấp nhất là 300.000 đồng. Mức thưởng cá nhân cao nhất là 192.781.000 đồng ở Công ty TNHH UE Việt Nam.