Vinh danh 30 nhà hàng, quán ăn trứ danh Hải Phòng 28/12/2025 12:26

(PLO)- 30 nhà hàng, quán ăn tiêu biểu có đóng góp cho việc xây dựng và lan tỏa ẩm thực thành phố Cảng được vinh danh.

Sở VH-TT&DL Hải Phòng và Grab Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình vinh danh quán, nhà hàng trứ danh Hải Phòng, vào tối 27-12.

Sự kiện nhằm tri ân những nhà hàng, quán ăn tiêu biểu có đóng góp cho việc xây dựng và lan tỏa ẩm thực TP Cảng, thương hiệu Food tour Hải Phòng thời gian qua.

Đại diện các quán ăn, nhà hàng được vinh danh. Ảnh: ĐT

Tại sự kiện, Ban tổ chức đã tôn vinh 30 nhà hàng, quán ăn tiêu biểu, góp phần làm nên bản sắc ẩm thực địa phương, như Bánh trung thu Đông Phương, bánh đa cua Bà Cụ, cafe cốt dừa cô Hạnh, lẩu cua đồng Bống, cá mòi kho Làng Chài, trà cúc An Trà, bánh đậu xanh Như Ý, bánh đậu xanh Hoàng Gia, chả chìa Bác Hoạt, cơ sở bánh gai Nga Tới, bánh Trung Thu Đông Phương, bánh cuốn Quyên...

Đây cũng là những thương hiệu đã góp phần định hình giá trị ẩm thực địa phương và kết nối giá trị ẩm thực thành phố với đông đảo du khách, người dùng qua nền tảng công nghệ Grab.

Các hạng mục giải thưởng được đánh giá dựa trên dữ liệu người dùng Grab Food, tham khảo ý kiến chuyên môn từ Sở VH-TT&DL Hải Phòng.

Nhằm số hóa hành trình thưởng thức ẩm thực Hải Phòng, tại chương trình, Grab đã ra mắt phiên bản số hóa Food Tour Hải Phòng 2.0 trên ứng dụng Grab.

Việc tích hợp này giúp người dùng dễ tiếp cận và trải nghiệm các quán ngon ở địa phương với danh mục gần 100 quán ăn được tuyển chọn kỹ về cả hình ảnh, cách đặt Grab để di chuyển đến địa điểm quán ăn và khám phá thành phố.