'Ngày của Phở 2025' lan tỏa giá trị ẩm thực Việt ra toàn cầu 13/12/2025 15:21

(PLO)- Ngày của Phở 2025 tại TP.HCM quy tụ gần 30 thương hiệu Phở, lan tỏa giá trị ẩm thực, kết nối thương mại, du lịch, góp phần nâng tầm thương hiệu của Phở Việt Nam.

Ngày 13-12, sự kiện Ngày của Phở năm 2025 với chủ đề “Nâng tầm gạo Việt - Lan tỏa năm châu” đã diễn ra tại khu vực Thương xá Tax (cũ) thu hút đông đảo người dân, du khách trong nước và quốc tế tham dự.

Sự kiện do Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa (Bộ Ngoại giao), Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), Sở Công Thương TP.HCM, Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức.

Chia sẻ tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng cho biết Ngày của Phở 2025 là dịp để người dân TP cùng hội tụ, tôn vinh phở, món ăn đã trở thành biểu tượng văn hóa và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng chia sẻ tại buổi lễ. Ảnh: BTC

“Đây không chỉ là lễ hội ẩm thực, mà còn mang nhiều thông điệp và ý nghĩa sâu sắc, vừa tôn vinh ẩm thực truyền thống, vừa thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Ngày hội còn góp phần kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy kinh tế - du lịch TP.HCM theo hướng tăng trưởng bền vững” - ông Dũng thông tin.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cũng cho rằng, các hoạt động như Ngày của Phở góp phần nâng tầm sản phẩm, nông sản và thương hiệu Việt, hỗ trợ ngành chế biến lương thực, thực phẩm theo hướng hiện đại, đồng thời mở rộng cơ hội xuất khẩu, chinh phục thị trường toàn cầu.

Bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, cho biết văn hóa đang trở thành “quyền lực mềm” của thương mại, giúp nhiều sản phẩm Việt Nam lan tỏa ra thế giới nhờ bản sắc đặc trưng; trong đó phở là minh chứng tiêu biểu nhất.

Bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương. Ảnh: BTC

Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Bộ đã xác định đa dạng hóa thị trường và nâng cao giá trị xuất khẩu là mục tiêu trọng tâm.

Để thúc đẩy quảng bá ẩm thực, cần có tư duy gia tăng giá trị xuất khẩu, coi những món ăn như phở là cơ hội để xuất khẩu cả một chuỗi giá trị, chứ không đơn thuần là sản phẩm đơn lẻ.

Hoa hậu H'Hen Niê trải nghiệm làm phở phục vụ thực khách tại lễ khai mạc "Ngày của Phở". Ảnh: BTC

Theo đó, Bộ Công Thương sẽ chỉ đạo hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục hỗ trợ đưa các hoạt động quảng bá phở đến nhiều quốc gia hơn; đồng thời cung cấp thông tin thị trường, hỗ trợ kỹ thuật và kết nối giao thương, tạo điều kiện để doanh nghiệp thực phẩm chế biến Việt Nam tự tin vươn ra thế giới.

Để phở và các sản phẩm từ gạo đứng vững tại những thị trường khó tính như châu Âu và Mỹ, bà Thắng cho rằng doanh nghiệp cần sớm chuẩn hóa quy trình sản xuất, nâng cao tiêu chuẩn chất lượng, bảo đảm minh bạch nguồn gốc xuất xứ; đồng thời chủ động nắm bắt thị hiếu tiêu dùng, vượt qua các rào cản kỹ thuật và tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã ký kết.

Các quầy phở đã sẵn sàng phục vụ người dân và du khách TP.HCM. Ảnh: BTC

Theo nhà báo Trần Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ, Trưởng ban Tổ chức Ngày của Phở 2025, hiện chưa có thống kê chính xác về số lượng quán phở cũng như số tô phở được phục vụ mỗi ngày trên toàn cầu. Tuy nhiên, lượng người lựa chọn phở trong các bữa ăn đang ngày càng gia tăng.

Đáng chú ý, phở bò là món ăn Việt Nam duy nhất lọt Top 100 món ngon nhất thế giới do Taste Atlas bình chọn. Việt Nam cũng được xếp hạng thứ 16 trong Top 100 nền ẩm thực toàn cầu, trong đó Phở là đại diện tiêu biểu.

Ngày của Phở 2025 diễn ra từ 7 giờ đến 21 giờ trong hai ngày 13 và 14-12 với gần 30 thương hiệu phở từ Bắc tới Nam.