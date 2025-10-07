Chủ tịch UBND TP.HCM có chỉ đạo liên quan khu đất Thương xá Tax 07/10/2025 16:47

(PLO)- Trường hợp Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên có văn bản trả lại đất tại Thương xá Tax theo quy định thì Chủ tịch UBND phường Sài Gòn chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra thực địa khu đất.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được vừa có ý kiến chỉ đạo liên quan khu đất tại số 135 Nguyễn Huệ và 39 Lê Lợi, phường Sài Gòn (dự án Thương xá Tax).

Theo đó, Chủ tịch UBND TP giao Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên (SATRA), làm việc với Sở Tài chính, Sở Xây dựng để rà soát các điều kiện tiếp tục sử dụng khu đất để thực hiện dự án, việc chấp thuận đầu tư dự án tại khu đất theo quy định. Trường hợp không đáp ứng điều kiện, SATRA cần có văn bản trả lại đất theo quy định tại khoản 2 Điều 82 Luật Đất đai năm 2024.

Nếu Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn không đủ điều kiện thực hiện dự án tại thương xá Tax, đề nghị có văn bản trả đất. Ảnh: HOÀNG GIANG

Trường hợp SATRA có văn bản trả lại đất thì Chủ tịch UBND phường Sài Gòn chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra thực địa. Đồng thời lập hồ sơ thu hồi khu đất theo thẩm quyền quy định tại Nghị định số 151/2025 của Chính phủ và bàn giao khu đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất TP quản lý theo quy định.

Trước đó, Sở NN&MT TP.HCM đã có văn bản gửi UBND TP có ý kiến liên quan khu đất này. Theo đó, sở cho rằng theo quy định của pháp luật đất đai, việc thu hồi khu đất này thực hiện trong ba trường hợp:

Thứ nhất là thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh hoặc phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia - công cộng.

Thứ hai là thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai.

Thứ 3 là thu hồi đất trong trường hợp tự nguyện trả đất.

Tuy nhiên theo Sở NN&MT TP.HCM, hiện nay việc thu hồi theo trường hợp thứ nhất và thứ hai là chưa có cơ sở thực hiện. Lý do là thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh hoặc phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia - công cộng theo Điều 78, 79 Luật Đất đai năm 2024 phải có dự án đầu tư được phê duyệt mới có cơ sở thực hiện trình tự, thủ tục thu hồi đất.

Khu đất mới giao cho SATRA để tổ chức bồi thường, hỗ trợ di dời giải phóng mặt bằng, trực tiếp quản lý khu đất, chưa được giao đất chính thức để triển khai đầu tư xây dựng theo quy hoạch, dự án được duyệt nên cũng không có cơ sở để xác định hành vi vi phạm thuộc trường hợp thu hồi đất theo Điều 81 Luật Đất đai năm 2024.

Do vậy, nếu doanh nghiệp không đủ điều kiện tiếp tục sử dụng khu đất để thực hiện dự án, không được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận đầu tư dự án thì có văn bản trả lại đất theo quy định.