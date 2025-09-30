Dự án có đất thu hồi qua hai xã, xác định giá đất để bồi thường ra sao? 30/09/2025 19:59

(PLO)- UBND TP.HCM giao Sở NN&MT TP chủ trì thuê tư vấn xác định giá đất của dự án đi qua hai xã trở lên để Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện bồi thường theo quy định.

UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo liên quan công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP.

Theo đó, đối với giá đất cụ thể thực hiện theo điểm b Khoản 2 Điều 160 và Khoản 3 Điều 161 của Luật Đất đai 2024 thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã (trước đây là Chủ tịch UBND cấp huyện) phải phê duyệt giá đất các tuyến đường, hẻm trên địa bàn xã nơi có đất thu hồi.

Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm đang thực hiện thu hồi đất để thực hiện dự án. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Trong đó, điểm b Khoản 2 Điều 160 tại Luật Đất đai 2024 quy định, Chủ tịch UBND cấp huyện (nay là cấp xã) quyết định giá đất cụ thể đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết, thu hồi đất, xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền.

Khoản 3 Điều 161 Luật Đất đai 2024 quy định, UBND cấp huyện (nay là cấp xã) quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể cấp huyện bao gồm Chủ tịch UBND hoặc một Phó Chủ tịch UBND làm Chủ tịch Hội đồng...

Đối với dự án có đất thu hồi có phạm vi địa giới hành chính từ hai xã trở lên do có vị trí liền kề giáp ranh giữa các xã nên theo ý kiến của Chủ tịch UBND cấp xã nơi có đất thu hồi gặp khó khăn trong việc thuê tư vấn xác định giá đất vị trí liền kề nằm trên địa bàn xã khác làm ảnh hưởng tiến độ giải ngân các dự án trong thời gian tới.

UBND TP giao Sở NN&MT TP.HCM chủ trì thuê tư vấn xác định giá đất của dự án qua hai xã trở lên để Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện bồi thường theo quy định để đảm bảo giá đất phù hợp với quy định và tình hình thực tế.

Về xử lý chuyển tiếp đối với dự án Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật) trên địa bàn quận Bình Thạnh (cũ) và quận Gò Vấp (cũ) và dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc Kênh Đôi, quận 8 (cũ) UBND TP.HCM có ý kiến như sau:

Hiện nay, theo quy định thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và các quy định có liên quan. Do vậy, tại thời điểm hiện nay, thẩm quyền quyết định biện pháp, mức hỗ trợ khác đối với từng dự án cụ thể là của UBND cấp xã.

"Để công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của hai dự án (rạch Xuyên Tâm và Bắc Kênh Đôi) được đồng bộ, thống nhất, UBND TP xem xét, chấp thuận lựa chọn quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã ban hành của hai dự án nêu trên để tổ chức thực hiện hoàn tất công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất của hai dự án này theo quy định tại Khoản 4 Điều 22 Nghị định 151/2025"- Lãnh đạo UBND TP.HCM chỉ đạo.

Riêng đối với các dự án đã phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư trước ngày 1-7-2025 đã triển khai thực hiện một phần diện tích đất đã phê duyệt phương án bồi thường... UBND TP chấp thuận chủ trương tiếp tục thực hiện các quyết định thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do UBND TP (cũ), tỉnh Bình Dương (cũ), tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) đã ban hành trước đây theo phạm vi hành chính trước sáp nhập.

Điều này để tránh ảnh hưởng tiến độ dự án đã được giao vốn bồi thường, cũng như giải ngân đạt tỉ lệ theo chỉ đạo của UBND TP.