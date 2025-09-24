Biệt phái 18 viên chức hỗ trợ công tác bồi thường dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài 24/09/2025 17:19

(PLO)- 18 viên chức của Sở Tài Nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với UBND các xã thẩm định phương án và tham mưu quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.

Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường (NN&MT) TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng vừa ký quyết định biệt phái 18 viên chức đến ba xã Phú Hòa Đông, Nhuận Đức, Thái Mỹ (TP.HCM) để hỗ trợ địa phương thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài. Thời gian biệt phái từ 22-9 đến 31-12.

Phối cảnh dự án cao tốc TP.HCM- Mộc Bài

Theo đó, giám đốc sở cử 7 viên chức hỗ trợ UBND xã Phú Hòa Đông thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến dự án thành phần 3: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cao tốc TP.HCM - Mộc Bài đoạn qua TP.HCM thuộc dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư (Hợp đồng BOT); dự án nâng cấp, mở rộng và nạo vét kênh trục tiêu thoát nước rạch Láng The, kênh Địa phận.

Công việc cụ thể bao gồm:

Phối hợp thực hiện công tác xác nhận nguồn gốc đất, tình trạng pháp lý nhà, đất và tài sản gắn liền với đất;

Phối hợp thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án và tham mưu Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án;

Phối hợp thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng trường hợp cụ thể và tham mưu Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng trường hợp cụ thể;

Tham mưu quyết định thu hồi đất của từng trường hợp cụ thể và các nội dung khác có liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất.

Giám đốc Sở NN&MT cũng cử 7 viên chức hỗ trợ UBND xã Nhuận Đức và 4 viên chức hỗ trợ xã Thái Mỹ thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng cho dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.

Dự án Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (giai đoạn 1) dài 51 km, đi qua TP.HCM và Tây Ninh, khởi đầu từ Củ Chi và kết thúc ở Mộc Bài, thời gian thực hiện từ năm 2024 -2027. Sơ bộ tổng mức đầu tư là 19.617 tỉ đồng.

Dự án được chia thành 4 dự án thành phần bao gồm: Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư; đầu tư xây dựng đường gom dân sinh, cầu vượt ngang đường cao tốc ; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cao tốc TP.HCM - Mộc Bài đoạn qua TP.HCM; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cao tốc TP.HCM - Mộc Bài đoạn qua tỉnh Tây Ninh.