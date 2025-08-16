Vẫn chưa chọn được nhà thầu chính cho dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài 16/08/2025 19:07

(PLO)- Ngày 19-8, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài bắt đầu khởi công mục rà phá bom mìn, di dời hạ tầng kỹ thuật, song phải tới tháng 3-2026 mới chính thức khởi công dự án quan trọng.

Dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài là tuyến cao tốc được người dân quan tâm, bởi hiện tuyến quốc lộ 22 huyết mạch nối TP.HCM – Mộc Bài luôn quá tải, thường xuyên ùn tắc, gây trở ngại không ít cho việc đi lại và lưu thông hàng hoá.

Dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài được đầu tư theo hình thức hợp tác công tư (PPP, hợp đồng BOT), do UBND TP.HCM làm cơ quan chủ quản, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM làm chủ đầu tư. Theo đó, ngày 19-8, bắt đầu bằng hạng mục rà phá bom mìn, di dời hạ tầng kỹ thuật.

Còn dự án thành phần 1 với hạng mục thiết kế, thi công và vận hành toàn tuyến sẽ khởi công vào năm 2026.

Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài sẽ khởi công hạng mục quan trọng vào đầu năm 2026, hiện vẫn đang tìm nhà đầu tư. Ảnh: Ban Giao thông

Về tiến độ dự án, ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban Giao thông cho biết dự án thành phần 1 (DATP 1), hiện đang kêu gọi nhà đầu tư tham gia. Thời hạn khảo sát từ tháng 9-2025 đến tháng 12-2025; tháng 1-2026 sẽ chọn nhà đầu tư và khởi công vào tháng 3-2026.

Trước đó, tháng 6-2025, Ban Giao thông cũng đã có báo cáo UBND TP.HCM về việc dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài có 4 nhà đầu tư và liên danh nhà đầu tư nộp hồ sơ. Bao gồm: Công ty CP Tập đoàn Cienco4 (Việt Nam); Liên danh Công ty CP Tổng công ty đầu tư xây dựng 194 và Công ty CP Lizen (Việt Nam); Liên danh CRBC-CTG (China Road and Bridge Corporation - Công ty CP Đầu tư Metro Star); China Harbour Engineering Company Limited (Trung Quốc). Ban Giao thông đã hoàn tất việc đánh giá năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư. Kết quả cho thấy không có nhà đầu tư nào đạt yêu cầu theo tiêu chí của hồ sơ khảo sát đưa ra. Sau đó, để thu hút nhiều hơn nữa nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu tham gia dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, Ban Giao thông kiến nghị UBND TP.HCM xem xét cho phép Ban tiếp tục tổ chức lại thông báo mời khảo sát quan tâm Dự án thành phần 1.

Đối với việc tổ chức đấu thầu quốc tế, lãnh đạo Ban Giao thông cho rằng hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo Điều 34 Nghị định 35/2021/NĐ-CP. Trong đó có nội dung: đấu thầu rộng rãi quốc tế trong trường hợp có dưới 6 nhà đầu tư quan tâm, trong đó có ít nhất một nhà đầu tư được thành lập theo luật pháp nước ngoài đăng ký quan tâm.

Như vậy, đến nay về hình thức đấu thầu và lựa chọn nhà thầu làm dự án chưa có quyết định cuối cùng. Trong khi dự án thành phần 1 sẽ chọn nhà đầu tư vào tháng 1-2026, khởi công vào tháng 3-2026.

"Hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong nước theo hình thức PPP sẽ được áp dụng trong trường hợp không có nhà đầu tư quốc tế quan tâm hoặc áp dụng theo Điều 39, Điều 40 Nghị định 35/2021/NĐ-CP, khi dự án thuộc trường hợp cần bảo đảm về quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật nhà nước hoặc xuất hiện các điều kiện đặc thù, riêng biệt mà không thể áp dụng cho các hình thức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định"- ông Phúc thông tin.

Ông Trần Chủng - Chủ tịch Hiệp hội Các nhà đầu tư hạ tầng giao thông Việt Nam cho rằng đối với các dự án cao tốc, trong đó có cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, nhà đầu tư trong nước có thể thực hiện tốt dự án.

Thời gian qua, Nhà nước triển khai loạt dự án cao tốc theo phương thức đối tác công tư (PPP), các dự án triển khai nhanh chóng, hiệu quả, góp vào mục tiêu về đích 3.000km đường bộ cao tốc vào cuối năm 2025 theo kêu gọi của Chính phủ.

Vì vậy nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước sẽ nhanh chóng trưởng thành, có kinh nghiệm bằng các dự án cao tốc trọng điểm. Đơn cử phải kể đến các công trình có kỹ thuật phức tạp như hầm Đèo Cả (dài 4.215m), các cầu cạn, cầu vượt sông, cao tốc đi qua vùng đất yếu...

Vì vậy, các doanh nghiệp trong nước hoàn toàn có thể đáp ứng các tiêu chí để làm cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.