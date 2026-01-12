U-23 Việt Nam muốn bị loại... cũng rất khó 12/01/2026 06:39

(PLO)- Sau hai chiến thắng liên tiếp đầy thuyết phục, đội tuyển U-23 Việt Nam đang sở hữu một vị thế cực kỳ thuận lợi tại bảng A vòng chung kết U-23 châu Á 2026 và có nhiều cơ hội đi tiếp vào tứ kết.

6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận đã giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik vươn lên dẫn đầu bảng A, đồng thời mở ra cánh cửa rất rộng cho U-23 Việt Nam tiến vào tứ kết. Quan trọng hơn, quyền tự quyết lúc này hoàn toàn nằm trong tay đội bóng áo đỏ.

Cục diện phức tạp ở bảng A lượt trận cuối

Loạt trận thứ hai bảng A đã mang đến nhiều cảm xúc cho người hâm mộ. Các tuyển thủ trẻ Việt Nam thể hiện sự lì lợm và hiệu quả để giành chiến thắng U-23 Kyrgyzstan 2-1, trong khi ở trận đấu còn lại, U-23 Jordan gây bất ngờ lớn khi đánh bại chủ nhà Saudi Arabia 3-2. Kết quả này khiến cục diện bảng A trở nên hấp dẫn và cực kỳ khó lường.

Sau hai lượt trận, Việt Nam dẫn đầu với 6 điểm, Kyrgyzstan đứng cuối bảng khi chưa có điểm nào. U-23 Jordan và U-23 Saudi Arabia cùng có 3 điểm, nhưng Jordan tạm xếp trên nhờ thắng lợi trong cuộc đối đầu trực tiếp với chủ nhà. Với cách phân bố điểm số này, Việt Nam chỉ cần không thua Saudi Arabia vào đêm 12-1 (lúc 23 giờ 30) là giành vé đi tiếp với tư cách nhất bảng, đặc biệt là tránh đội bóng lớn Nhật Bản ở tứ kết.

Khuất Văn Khang cùng đồng đội có nhiều lợi thế ở loạt đấu cuối bảng A. Ảnh: TAFC.

Theo điều lệ giải, thứ hạng các đội được xác định lần lượt dựa trên điểm số, thành tích đối đầu trực tiếp, hiệu số bàn thắng bại, số bàn ghi được, chỉ số fair play và cuối cùng là bốc thăm. Điều đó đồng nghĩa, chỉ cần hòa Saudi Arabia là thầy trò HLV Kim Sang-sik mãn nguyện, bất chấp kết quả trận đấu còn lại giữa Jordan và Kyrgyzstan.

Ngay cả trong kịch bản kém thuận lợi hơn, cơ hội đi tiếp của Việt Nam vẫn rất sáng. Nếu không may thất bại trước chủ nhà, vé vào tứ kết sẽ phụ thuộc phần nào vào trận Jordan - Kyrgyzstan. Trong trường hợp Kyrgyzstan giành điểm trước Jordan, thầy trò ông Kim vẫn có mặt ở vòng knock out, dù kết quả trận gặp Saudi Arabia ra sao.

Kịch bản phức tạp nhất xảy ra khi Jordan đánh bại Kyrgyzstan, đồng nghĩa ba đội Việt Nam, Jordan và Saudi Arabia cùng có 6 điểm. Khi đó, ban tổ chức sẽ lập bảng đối đầu riêng giữa ba đội. Việt Nam đang sở hữu lợi thế lớn nhờ chiến thắng 2-0 trước Jordan, trong khi Jordan thắng Saudi Arabia 3-2. Nếu Việt Nam để thua chủ nhà, ba đội sẽ tạo thành vòng tròn thắng - thua. Tuy vậy, với các chỉ số này, Việt Nam vẫn đi tiếp nếu chỉ thua Saudi Arabia với cách biệt không quá hai bàn.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ cần hòa chủ nhà Saudi Arabia là nhất bảng A vào tứ kết sẽ tránh đối thủ lớn U-23 Nhật Bản. Ảnh: TAFC.

Trường hợp duy nhất khiến người hâm mộ phải lo lắng là một thất bại rất đậm, chẳng hạn thua Saudi Arabia 0-3 hoặc thua với cách biệt từ bốn bàn trở lên. Khi đó, Việt Nam có nguy cơ bị đẩy xuống dưới Jordan về các chỉ số phụ. Dù vậy, ngay cả tỷ số 1-4 vẫn chưa khép lại hy vọng, bởi chiến thắng trực tiếp Jordan 2-0 sẽ được tính đến khi áp dụng lại toàn bộ tiêu chí đối đầu trong nhóm các đội bằng điểm.

Quyền tự quyết trong tay U-23 Việt Nam

Giữa muôn vàn phép tính, điều mà bóng đá trẻ Việt Nam quan tâm nhất không nằm ở các kịch bản trên giấy, mà chính là cách tiếp cận trận đấu cuối cùng vòng bảng. Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh toàn đội cần giữ sự tập trung cao độ, tuyệt đối tránh tâm lý chủ quan, dù đang nắm trong tay lợi thế rất lớn.

Ông Tuấn nhắc nhở U-23 Việt Nam nhớ bài học từ quá khứ, đặc biệt là vòng chung kết U-20 châu Á 2023, nơi đội tuyển từng khởi đầu bằng hai chiến thắng nhưng vẫn không thể đi tiếp, đó như một lời cảnh tỉnh.

Saudi Arabia không thắng hơn 2 bàn thì tự mình sớm dừng cuộc chơi. Ảnh: TAFC.

Theo ông Tuấn, yếu tố quan trọng nhất lúc này là bản lĩnh. Các cầu thủ trẻ Việt Nam đã trải qua nhiều giải đấu lớn, từng cọ xát với các đối thủ mạnh trong khu vực và châu lục. Những trải nghiệm đó chính là nền tảng để toàn đội bước vào trận đấu then chốt với tâm thế vững vàng, tự tin và tỉnh táo.

HLV Kim Sang-sik cùng các học trò hiểu rất rõ rằng lợi thế chỉ thực sự có ý nghĩa khi được cụ thể hóa bằng màn trình diễn trên sân. Thông điệp xuyên suốt trong nội bộ đội tuyển lúc này là thi đấu tập trung, tuân thủ đấu pháp và phát huy tinh thần chiến đấu đến phút cuối cùng. Thầy Hàn nhắn nhủ học trò cần duy trì trạng thái tốt nhất, áp lực sẽ tự động được đẩy về phía đối thủ.

Quyền lựa chọn con đường đi tiếp đang nằm trong tay U-23 Việt Nam. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần quyết tâm và khát vọng khẳng định mình, thầy trò HLV Kim Sang-sik có nhiều cơ hội mở cánh cửa tứ kết.