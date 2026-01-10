HLV Murzakhmatov: 'Tôi chịu trách nhiệm về thất bại trước U-23 Việt Nam' 10/01/2026 12:04

(PLO)- HLV Marlen Murzakhmatov của U-23 Kyrgyzstan lên tiếng chịu trách nhiệm về thất bại trước U-23 Việt Nam khiến đội nhà khó có thể vào tứ kết dù còn hy vọng.

HLV Kim Sang-sik bày tỏ sự vui mừng sau khi chứng kiến ​​U-23 Việt Nam vượt qua trận đấu khó khăn với Kyrgyzstan để giành chiến thắng 2-1 tại giải U-23 châu Á vào đêm qua 9-1. Chiều người lại, HLV Marlen Murzakhmatov lên tiếng chịu trách nhiệm hoàn toàn về thất bại của U-23 Kyrgyzstan.

Khuất Văn Khang đã đưa Việt Nam dẫn trước 1-0 ở phút thứ 19 trên chấm 11m, nhưng Kyrgyzstan đã vùng lên mạnh mẽ với cú sút xa ngoạn mục của Marlen Murzakhmatov, khiến trận đấu trở nên cân bằng khi hiệp một kết thúc.

Khi trận đấu dường như đang đi đến hồi kết, HLV Kim Sang-sik của Việt Nam đã thực hiện những thay đổi, với sự góp mặt của Nguyễn Đình Bắc và Lê Văn Thuận, tạo nên một đợt tấn công mạnh mẽ ở những phút cuối, và cuối cùng phản lưới nhà Khristiian Brauzman sau pha đánh đầu của Văn Thuận, giúp Việt Nam giành chiến thắng 2-1, có được 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận và gần như chắc chắn giành vé vào tứ kết.

HLV Kim Sang-sik của U-23 Việt Nam. ẢNH: AFC

“Chúng tôi đã thắng trận đấu nên đang ở vị trí tốt trên bảng xếp hạng”, HLV Kim Sang-sik của U-23 Việt Nam cho biết sau trận đấu, “Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các cầu thủ vì những nỗ lực mà họ đã bỏ ra. Kyrgyzstan đã thua trận đấu trước đó nên họ có tinh thần rất cao khi bước vào trận đấu này, đó là lý do tại sao trận đấu không dễ dàng.

Đình Bắc gặp vấn đề về cơ bắp nên chúng tôi chỉ có thể sử dụng cậu ấy một cách hạn chế. Văn Thuận cũng đã chơi tốt mỗi khi vào sân từ băng ghế dự bị”, ông thầy người Hàn Quốc nói thêm. Việt Nam sẽ hướng đến chiến thắng trước Saudi Arabia vào thứ Hai để duy trì thành tích toàn thắng.

Trong khi đó, đối thủ ở phía bên kia chiến tuyến của ông Kim là Edmar Lacerda, đã phải chịu nỗi đau tột cùng khi chứng kiến ​​đội bóng của mình phải nhận thêm một thất bại đau lòng nữa bằng bàn thua muộn, sau khi Kyrgyzstan để thủng lưới vào phút cuối trong trận thua Việt Nam, theo cách tương tự như trận thua trước gặp Saudi Arabia. Kế hoạch của HLV người Ukraine không hoàn toàn thành công nhưng ông vẫn tự hào về nỗ lực của các cầu thủ.

HLV Edmar Lacerda của U-23 Kyrgyzstan. ẢNH: AFC

HLV Edmar Lacerda của U-23 Kyrgyzstan cho biết, “Chúng tôi đã chuẩn bị cho trận đấu này với nhận thức rằng Việt Nam giỏi kiểm soát bóng nên chúng tôi muốn sử dụng nhiều hơn hai bên cánh và tìm cách tạt bóng vào vòng cấm nhưng điều đó đã không hiệu quả.

Tôi, với tư cách là HLV, phải chịu trách nhiệm về điều này. Các cầu thủ muốn thắng và đã cố gắng hết sức nhưng thật không may là chúng tôi đã không làm được”, Lacerda nói, với thất bại này khiến Kyrgyzstan - đội sẽ gặp Jordan vào thứ Hai - đứng trước nguy cơ bị loại.

2 trận đấu cuối cùng bảng A vòng chung kết U-23 châu Á sẽ diễn ra cùng vào lúc 23 giờ 30 ngày 12-1. Theo đó, Việt Nam (6 điểm) gặp chủ nhà Saudi Arabia (3 điểm), còn U-23 Jordan (3 điểm) đối đầu với Kyrgyzstan (0 điểm). Đáng chú ý ở bảng này, cả 4 đội đều còn cơ hội đi tiếp vào tứ kết.