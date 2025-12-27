Thái Lan và Campuchia ký thỏa thuận ngừng bắn, bắt đầu từ trưa nay 27/12/2025 11:22

(PLO)- Thái Lan và Campuchia đã ký thỏa thuận ngừng bắn sau ba ngày làm việc của nhóm Thư ký Ủy ban Biên giới Chung.

Ngày 27-12, Thái Lan và Campuchia đã ký thỏa thuận ngừng bắn theo tuyên bố chung của bộ trưởng quốc phòng hai nước, theo hãng tin Reuters.

Thỏa thuận ngừng bắn sẽ có hiệu lực từ 12 giờ trưa 27-12 (giờ địa phương).

Đại diện của Thái Lan (phải) và Campuchia tại lễ ký thoả thuận ngừng bắn ngày 27-12. Ảnh: NATION

Thỏa thuận đạt được sau ba ngày làm việc của nhóm Thư ký Ủy ban Biên giới Chung Campuchia - Thái Lan (GBC).

Sáng 27-12, tại Cửa khẩu quốc tế Prom – Phak Kard, giữa tỉnh Pailin của Campuchia và tỉnh Chanthaburi của Thái Lan, đại diện Thái Lan và Campuchia đã tiến hành đàm phán trước lễ ký kết lệnh ngừng bắn theo kế hoạch và giai đoạn giám sát kéo dài 72 giờ.

Phái đoàn Thái Lanvà Campuchia tại lễ ký thoả thuận ngừng bắn ngày 27-12. Ảnh: NATION

Phái đoàn Thái Lan gồm Bộ trưởng Quốc phòng Natthaphon Narkphanit; Đại tướng Tharapong Malakam, Thứ trưởng thường trực Bộ Quốc phòng; Đại tướng Ukrit Boontanon, Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Thái Lan; Đại tướng Chidchanok Nutchaya, Tổng tham mưu trưởng liên quân; Đại tướng Nuttapong Praokaew, Phó Tổng tham mưu trưởng kiêm Thư ký GBC,...

Phái đoàn Campuchia do Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng, dẫn đầu.

Một thỏa thuận ngừng bắn trước đó, do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian, đã đổ vỡ vào đầu tháng 12. Giao tranh tái bùng phát khiến ít nhất 98 người thiệt mạng ở cả hai phía và hơn nửa triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Thái Lan và Campuchia cáo buộc lẫn nhau có những động thái dẫn đến sự sụp đổ của thỏa thuận hồi tháng 7, vốn được mở rộng thành một Tuyên bố chung vào tháng 10 nhằm giúp giải quyết xung đột.