Uỷ ban biên giới Thái Lan-Campuchia họp ngày thứ 2, ông Hun Manet điện đàm ông Rubio 26/12/2025 09:58

(PLO)- Uỷ ban Biên giới chung Thái Lan-Campuchia đã họp 2 lần trong ngày 25-12, dự kiến tiếp tục gặp nhau trong ngày 26-12 với kỳ vọng chốt thoả thuận để bộ trưởng quốc phòng hai bên ký trong tuần này.

Ngày 25-12, Thái Lan và Campuchia đã tiếp tục ngày họp thứ hai trong khuôn khổ Uỷ ban Biên giới chung (GBC). Trong khi đó Thủ tướng Campuchia Hun Manet trao đổi qua điện thoại với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio về cuộc xung đột đang diễn ra trên biên giới hai nước láng giềng Đông Nam Á.

Uỷ ban biên giới họp 2 lần trong ngày 25-12, kỳ vọng vào cuộc họp đặc biệt cuối tuần

Tờ Khmer Times dẫn thông cáo ngày 25-12 của người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia - Trung tướng Maly Socheata rằng cuộc họp GBC đã được nối lại vào 9 giờ 5 phút sáng 25-12 tại cửa khẩu Prom-Pak Kard nằm giữa tỉnh Pailin của Campuchia và tỉnh Chanthaburi của Thái Lan.

Các nhà đàm phán Campuchia và Thái Lan bước vào ngày họp thứ hai của Uỷ ban Biên giới chung (GBC) hôm 25-12. Ảnh: FACEBOOK/Maly Socheata

Bà Socheata cho biết hai bên đang “tiếp tục tập trung vào các biện pháp cụ thể để chấm dứt giao tranh và khôi phục ổn định giữa hai nước”. Phnom Penh giải thích rằng cuộc họp sáng 25-12 được tổ chức nhằm chuẩn bị cho cuộc họp đặc biệt lần thứ 3 của GBC dự kiến diễn ra trong ngày 27-12 với sự tham gia của các tướng lĩnh và quan chức quốc phòng cấp cao hai nước.

Tờ Khaosod (Thái Lan) cho biết một cuộc họp khác dự kiến diễn ra trong chiều 25-12 đã bị hoãn hai lần. Phải tới 7 giờ 40 phút tối cùng ngày, cuộc họp mới bắt đầu, kéo dài tới 8 giờ 30 phút tối và hai bên chưa thống nhất được nghị quyết nào.

Theo Khaosod, phái đoàn Campuchia tuyên bố họ cần thêm thời gian để xem xét kỹ lưỡng tất cả các đề xuất.

Cuộc họp tiếp theo của uỷ ban biên giới sẽ diễn ra trong ngày 26-12, chưa rõ thời gian cụ thể. Mục tiêu sau cùng của hai bên vẫn là đạt được thoả thuận chính thức để Bộ trưởng Quốc phòng hai nước ký kết trong ngày 27-12.

Về tình hình giao tranh, phía Campuchia thông tin rằng Thái Lan liên tục tấn công vào nhiều địa điểm tôn giáo ở hai tỉnh Preah Vihear và Oddar Meanchey, tiếp tục pháo kích và dùng máy bay không người lái (UAV) để trinh sát, ném bom hoặc tấn công kiểu UAV cảm tử vào các mục tiêu dân sự ở các tỉnh Banteay Meanchey, Pursat và Battambang.

Campuchia thông báo thêm 9 dân thường thiệt mạng do các đợt tấn công của Thái Lan trong ngày 25-12, đưa tổng số người dân nước này chết vì giao tranh biên giới lên 30.

Bangkok ngày 25-12 thông tin rằng Campuchia tiếp tục bắn phá các khu vực dân sự của Thái Lan bằng vũ khí hạng nặng, trong đó có đợt tấn công bằng pháo phản lực BM-21 vào làng Ban Klong Pang (tỉnh Sa Kaeo, Thái Lan) vào sớm cùng ngày.

Thủ tướng Campuchia điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ

Tối 25-12 (giờ Campuchia, tức sáng cùng ngày theo giờ Mỹ), Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Không rõ bên nào đã đề xuất điện đàm.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Rubio đã bày tỏ quan ngại về tình trạng bạo lực đang diễn ra giữa Campuchia và Thái Lan, đồng thời nhắc lại mong muốn hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump và sự cần thiết phải thực hiện đầy đủ các thoả thuận đã đạt được ở Kuala Lumpur (Malaysia) hồi cuối tháng 10.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 25-12. Ảnh: FACEBOOK/Hun Manet

Ông Rubio cũng khẳng định thêm rằng Mỹ sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc thảo luận nhằm đảm bảo hòa bình và ổn định giữa Campuchia và Thái Lan.

Viết trên mạng xã hội Facebook, ông Hun Manet cho biết cuộc điện đàm nhằm thúc đẩy một thoả thuận ngừng bắn ngay lập tức và việc thực hiện một thỏa thuận hòa bình nhằm đạt được hòa bình lâu dài cho Campuchia và Thái Lan.

Ông Hun Manet tái khẳng định cam kết vững chắc của Phnom Penh trong việc duy trì tinh thần của Tuyên bố chung Kuala Lumpur và bày tỏ hy vọng rằng hai nước Campuchia và Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác phù hợp với tất cả các thỏa thuận hiện có.

Thái Lan lên tiếng vụ phá tượng thần Hindu giáo

Cũng trong ngày 25-12, cả Thái Lan và Campuchia cùng lên tiếng gay gắt về vụ việc binh lính Thái Lan hôm 22-12 đã dùng máy xúc phá huỷ một bức tượng thần Vishnu của Campuchia gần biên giới giữa hai nước.

Bà Socheata liên tục đăng trên mạng xã hội Facebook những bài viết liên quan vụ việc trên, cũng như các cáo buộc trước đó của Phnom Penh cho rằng Thái Lan đã liên tục pháo kích vào các địa điểm Phật giáo và Hindu giáo của Campuchia dọc biên giới.

Dẫn lời Bộ trưởng Thông tin Campuchia - ông Neth Pheaktra, bà Socheata nhấn mạnh rằng vị trí của bức tượng nằm trong lãnh thổ Campuchia, cách biên giới với Thái Lan khoảng 400 m.

Tuy nhiên, hãng tin AFP hôm 24-12 dẫn lời người phát ngôn chính quyền tỉnh Preah Vihear (Campuchia) - ông Kim Chanpanha, cho biết bức tượng cách biên giới chỉ 100 m. Ông Chanpanha “lên án việc phá hủy các đền thờ và tượng cổ được các tín đồ Phật giáo và Hindu giáo tôn thờ”.

Tờ Bangkok Post đưa tin rằng chính phủ Thái Lan hôm 25-12 tuyên bố rằng việc phá dỡ bức tượng thần Vishnu trên “không xuất phát từ tôn giáo, tín ngưỡng hay bất kỳ ý định nào nhằm thiếu tôn trọng các biểu tượng thiêng liêng hoặc bất kỳ tôn giáo nào”, mà vì lý do “quản lý hành chính và an ninh”.

“Phía Thái Lan rất quan tâm đến cảm xúc của người dân thuộc mọi tín ngưỡng trên toàn thế giới và bày tỏ sự tiếc nuối chân thành về bất kỳ sự khó chịu nào có thể phát sinh từ những hiểu lầm do việc lan truyền hình ảnh mà không có đầy đủ ngữ cảnh” - thông cáo của chính quyền Bangkok viết.

Chính quyền Bangkok nói rằng bức tượng được Campuchia dựng lên trong giai đoạn 2013-2014 trong khu vực tranh chấp gần đền Preah Vihear. Trong đợt giao tranh trong hơn nửa tháng qua, Thái Lan đã giành được quyền kiểm soát khu vực trên.

Tuy nhiên, Bangkok Post lưu ý rằng “kết quả tìm kiếm trên [ứng dụng bản đồ] Google Maps cho thấy vị trí của bức tượng nằm cách biên giới khoảng 400 m, thuộc phía Campuchia”.