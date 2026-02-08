Nga tập kích diện rộng bằng tên lửa siêu vượt âm, lưới điện Ukraine tê liệt 08/02/2026 07:00

(PLO)- Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã tiến hành đợt tấn công tập trung bằng tên lửa, UAV nhằm vào hạ tầng năng lượng, giao thông và cơ sở quân sự Ukraine, khiến nhiều khu vực buộc cắt điện khẩn cấp.

Ngày 7-2, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này vừa thực hiện một cuộc tập kích quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào Ukraine, nhằm đáp trả các đòn tấn công mà Moscow cáo buộc Kiev đã thực hiện nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự tại Nga.

Bộ Quốc phòng Nga mô tả đây là một "đợt tập kích tập trung" sử dụng vũ khí chính xác cao, tầm xa phóng từ biển và trên không, bao gồm cả tên lửa siêu vượt âm Kinzhal và UAV, đài RT đưa tin.

Các cuộc tấn công (diễn ra ngày 7-2) nhắm vào hạ tầng năng lượng và giao thông vận tải phục vụ lực lượng vũ trang Ukraine, cũng như các cơ sở sản xuất và lưu trữ UAV.

Cũng theo thông báo này, trong ngày qua, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 168 UAV của Ukraine.

Hiện trường vụ tấn công của Nga nhằm vào Ukraine ngày 7-2. Ảnh: TELEGRAM

Về phía Ukraine, giới chức nước này báo cáo về vụ không kích nhằm vào hạ tầng năng lượng. Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng hơn 400 UAV và khoảng 40 tên lửa các loại đã được sử dụng trong đợt tấn công, với mục tiêu chính là hệ thống năng lượng Ukraine.

Ông Zelensky thông tin thêm rằng các cơ sở phát điện và trạm biến áp tại các vùng Volhynia, Ivano-Frankovsk, Lviv và Rivne đã bị hư hại. Ngoài ra, các vụ nổ cũng được ghi nhận tại khu vực Kiev và Kharkiv.

Tập đoàn điều hành lưới điện nhà nước Ukraine (Ukrenergo) cho biết các cơ sở năng lượng tại tổng cộng 8 khu vực đã bị trúng đạn, buộc cơ quan này phải thực hiện cắt điện khẩn cấp trên toàn quốc.

Thủ tướng Ukraine - ông Denis Shmigal xác nhận các trạm biến áp cao thế cùng các đường dây truyền tải 750 kV và 330 kV - vốn được coi là "xương sống" của lưới điện Ukraine - đã chịu thiệt hại. Đợt tập kích cũng đánh trúng các cơ sở phát điện, bao gồm nhà máy nhiệt điện Burshtyn và Dobrotvir ở miền Tây Ukraine.

Đáng chú ý, theo ông Stanislav Ignatyev - người đứng đầu Hiệp hội Năng lượng Tái tạo Ukraine, đây là lần đầu tiên Nga tấn công trạm biến áp Tây Ukraine 750 kV. Đây là trạm biến áp lớn nhất châu Âu, đóng vai trò trung tâm trong lưới điện khu vực và xử lý việc nhập khẩu điện từ nước ngoài.

Thủ tướng Shmigal cho biết lịch cắt điện khẩn cấp đã được áp dụng trên phạm vi toàn quốc, các tổ máy điện hạt nhân buộc phải tạm thời giảm tải để ổn định hệ thống. Ông nói thêm rằng Kiev đã gửi yêu cầu hỗ trợ điện năng khẩn cấp từ Ba Lan.