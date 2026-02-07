Chiến sự Nga-Ukraine 7-2: Ukraine công bố 3 mũi tấn công lớn phá vỡ kế hoạch 'vùng đệm' của Nga; Mỹ phê duyệt thương vụ quân sự 185 triệu USD cho Ukraine 07/02/2026 08:23

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang, giao tranh vẫn ác liệt nhiều nơi; Ukraine công bố 3 mũi tấn công lớn phá vỡ kế hoạch "vùng đệm" của Nga; Mỹ phê duyệt thương vụ quân sự 185 triệu USD cho Ukraine.

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường.

Ukraine công bố 3 mũi tấn công lớn phá vỡ kế hoạch "vùng đệm" của Nga

Ngày 6-2, chia sẻ với đài RBC Ukraine, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine - ông Oleksandr Syrskyi cho biết quân đội nước này đã phát động 3 chiến dịch tấn công trong năm 2025.

Trong đó, một chiến dịch diễn ra tại khu vực Dobropillia (tỉnh Donetsk) và hai chiến dịch tiến hành ngay trong lãnh thổ Nga, tại các tỉnh Kursk và Belgorod.

Theo ông Syrskyi, các hoạt động này đã phá vỡ kế hoạch của Nga nhằm kiểm soát toàn bộ tỉnh Donetsk và thiết lập cái gọi là "vùng đệm" tại các khu vực biên giới.

Binh sĩ Ukraine hoạt động trên chiến trường. Ảnh: BỘ TỔNG THAM MƯU QUÂN ĐỘI UKRAINE

Tổng tư lệnh Ukraine thông tin thêm rằng lực lượng nước này đang giữ thế chủ động tấn công trong khoảng 1/4 tổng số các cuộc giao tranh dọc theo một số đoạn của chiến tuyến.

Về tình hình mặt trận, ông Syrskyi cho biết chiến tuyến hiện kéo dài khoảng 1.200 km. Đáng chú ý, sự phát triển của công nghệ máy bay không người lái (UAV) đã mở rộng chiều sâu của vùng sát thương lên tới 15-20 km. Ông nhấn mạnh, các cuộc tập kích bằng UAV hiện chiếm khoảng 60% tổng thiệt hại do hỏa lực gây ra trên toàn mặt trận.

Cũng theo ông Syrskyi, số lượng binh sĩ Nga triển khai trên lãnh thổ Ukraine hầu như không thay đổi trong sáu tháng qua, duy trì ở mức khoảng 711.000-712.000 người, bao gồm cả lực lượng dự bị tác chiến. Tuy nhiên, phía Nga đang chịu tổn thất trung bình từ 1.000 đến 1.100 quân mỗi ngày.

Tổng tư lệnh Ukraine nhận định lực lượng Nga đã thất bại trong việc đạt được bất kỳ thành quả tác chiến đáng kể nào trong tháng 1 vừa qua.

Liên quan tình hình chiến sự, bộ phận báo chí của Tiểu đoàn Quốc tế Azov ngày 6-2 thông báo rằng các chiến binh nước ngoài thuộc đơn vị này đã chớp nhoáng bắt giữ 18 lính Nga trong chưa đầy 24 giờ, khi tiến hành chiến dịch truy quét đặc biệt ở Donetsk.

Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Nga tuyên bố kiểm soát 8 khu dân cư Ukraine trong một tuần

Ngày 6-2, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát 8 khu dân cư tại các tỉnh Kharkiv, Sumy, Zaporizhzhia và khu vực thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng trong tuần từ ngày 31-1 đến 6-2.

Trong đó, khu định cư Popovka vừa được tiếp quản trong ngày 6-2, hãng thông tấn TASS đưa tin.

“Các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến phía Bắc đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn khu định cư Zelyonoye ở tỉnh Kharkiv thông qua các hoạt động tấn công tích cực trong tuần và giành quyền kiểm soát khu định cư Popovka ở tỉnh Sumy vào ngày 5-2. Các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến phía Nam đã kiểm soát khu định cư Stepanovka tại Donetsk nhờ các hành động quyết đoán” - trích thông báo của Bộ Quốc phòng Nga.

Thông cáo của Bộ này cũng nêu rõ: “Các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến Trung tâm tiếp tục các hoạt động tấn công tích cực, thành công kiểm soát các khu định cư Toretskoye và Sukhetskoye tại Donetsk. Trong khi đó, các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến phía Đông đã tiến sâu vào tuyến phòng thủ của đối phương và kiểm soát các khu định cư Staroukrainka, Petrovka và Pridorozhnoye ở tỉnh Zaporizhzhia”.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Cũng trong thông báo trên, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng lực lượng phòng không nước này đã ngăn chặn và tiêu diệt 1.080 UAV của Ukraine cùng 63 quả đạn pháo phản lực HIMARS trong tuần qua.

“Các đội phòng không Nga đã bắn hạ 23 bom dẫn đường, 63 quả đạn thuộc hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS do Mỹ sản xuất, 4 tên lửa Neptune và 1.080 UAV” - Bộ này thông báo.

Mỹ phê duyệt thương vụ quân sự 185 triệu USD cho Ukraine

Ngày 6-2, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ "Bán trang bị quân sự cho nước ngoài" (FMS) tiềm năng trị giá 185 triệu USD cho Ukraine.

Gói này bao gồm phụ tùng thay thế và các thiết bị liên quan nhằm hỗ trợ các phương tiện cũng như hệ thống vũ khí do Mỹ cung cấp, theo tờ The Kyiv Independent.

Trong tuyên bố chính thức, Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh: “Thương vụ đề xuất này sẽ hỗ trợ các mục tiêu chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ thông qua việc củng cố an ninh cho một quốc gia đối tác - vốn là nhân tố đóng góp vào sự ổn định chính trị và tiến bộ kinh tế tại châu Âu”.

Các quan chức Mỹ cho biết số phụ tùng này sẽ nâng cao hiệu quả tác chiến trên chiến trường nhờ rút ngắn và đảm bảo tính bền vững của chu kỳ sửa chữa. Đồng thời, phía Mỹ nhấn mạnh thương vụ này hoàn toàn mang tính chất phòng vệ.

Bộ này cũng khẳng định giao dịch nói trên “sẽ không làm thay đổi cán cân quân sự trong khu vực”.

Động thái phê duyệt diễn ra trong bối cảnh Kiev tiếp tục tìm kiếm thêm hỗ trợ quân sự từ Mỹ. Trước đó, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã mô tả cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos hồi tháng trước là “tích cực”.