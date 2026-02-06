Chiến sự Nga - Ukraine 6-2: UAV tập kích hạ tầng đường sắt ở Sumy; Một tỉnh ở Nga trúng tên lửa, mất điện diện rộng 06/02/2026 07:37

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang với 140 cuộc giao tranh trong ngày; Moscow và Kiev trao đổi hàng trăm tù binh; Hai bên nêu thương vong của đối phương.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang với các đòn không kích từ hai bên.

UAV Nga tập kích hạ tầng đường sắt ở Sumy

. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine rằng trong ngày 5-2, có tổng cộng có 140 cuộc giao tranh được ghi nhận dọc theo tiền tuyến, trong đó gần 50 cuộc đụng độ xảy ra ở TP Pokrovsk (Donetsk) và TP Huliaipole (tỉnh Zaporizhzhia).

“Từ đầu ngày, đã có 140 cuộc giao tranh diễn ra. Đối phương đã thực hiện 55 cuộc không kích, thả 130 quả bom dẫn đường, triển khai 4.130 máy bay không người lái (UAV) cảm tử và tiến hành 2.315 cuộc pháo kích vào các khu dân cư và vị trí đóng quân của chúng tôi” - theo tuyên bố của bộ này.

Binh sĩ Ukraine tại TP Chasiv Yar, tỉnh Donetsk (Ukraine). Ảnh: X

. Lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công UAV quy mô lớn nhằm vào hạ tầng đường sắt tại tỉnh Sumy trong đêm, làm hư hại các cơ sở đường sắt và đánh trúng đoàn “Tàu Bất Khuất” dùng để sưởi ấm và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho dân thường, tờ Kyiv Independent dẫn lời các quan chức Ukraine cho biết ngày 5-2.

Một trong các đòn tấn công trúng quận Shostka, khiến 1 nữ nhân viên đường sắt bị thương.

“Thời điểm đó có người đang trú ẩn. Các công trình đường sắt và một đầu máy cũng bị hư hại” - ông Oleksii Kuleba, Phó Thủ tướng Ukraine phụ trách tái thiết, viết trên Telegram.

Một đòn tấn công UAV khác làm hư hại một nhà ga đường sắt ở quận Okhtyrka, ảnh hưởng đến các cơ sở kỹ thuật và đường ray.

“Tàu Bất Khuất” là các toa tàu do Tổng công ty Đường sắt Nhà nước Ukraine Ukrzaliznytsia triển khai nhằm hỗ trợ dân thường trong các đợt mất điện và điều kiện mùa đông khắc nghiệt.

. Theo chính quyền địa phương Ukraine, có ít nhất 13 người đã thiệt mạng và 39 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga trên khắp Ukraine trong ngày 5-2.

Tại tỉnh Donetsk, chính quyền địa phương đưa tin về 8 người thiệt mạng và 20 người bị thương.

Tỉnh trưởng Kherson - ông Oleksandr Prokudin báo cáo về 4 người thiệt mạng và 5 người bị thương khi lực lượng Nga tấn công 35 khu dân cư của tỉnh bằng UAV, không kích và pháo binh.

Tỉnh Sumy ghi nhận 1 người thiệt mạng và 8 người bị thương do các cuộc tấn công của Nga. Lực lượng Nga đã thực hiện gần 120 cuộc tấn công vào 39 khu dân cư thuộc 19 đơn vị hành chính cấp huyện, với các cuộc tấn công dữ dội nhất được ghi nhận ở các huyện Sumy và Shostka.

Tại tỉnh Odessa, 1 người bị thương trong vụ tấn công bằng UAV của Nga đêm qua, chính quyền địa phương cho biết.

Tại tỉnh Zaporizhzhia, các cuộc tấn công của Nga đã làm 3 người bị thương. Lực lượng Nga đã thực hiện 786 cuộc tấn công vào 30 khu dân cư, với 69 báo cáo về thiệt hại được ghi nhận trên toàn khu vực.

Thị trưởng TP Kiev - ông Vitali Klitschko báo cáo về 2 người bị thương do một cuộc tấn công của Nga đêm qua. Mảnh vỡ UAV rơi xuống được ghi nhận ở 4 quận, gây hư hại các tòa nhà dân cư, một trường mẫu giáo, một tòa nhà văn phòng, một khu mua sắm và các phương tiện đậu xe.

. Theo ước tính của của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, Nga đã tổn thất khoảng 1.243.840 binh sĩ tại Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát, bao gồm 770 thương vong trong ngày 5-2.

. Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Nga, Ukraine trao đổi hàng trăm tù binh

Binh sĩ Nga trở về nước sau cuộc trao đổi tù binh ngày 5-2. Ảnh: TASS

Ngày 5-2, Bộ Quốc phòng Nga thông báo Nga và Ukraine đã tiến hành cuộc trao đổi tù binh chiến tranh mới nhất, mỗi bên nhận được 157 binh sĩ, theo đài RT.

Ngoài ra, 3 dân thường bị lực lượng Ukraine bắt trong cuộc tấn công vào tỉnh Kursk đã được trả tự do, bộ này cho biết thêm.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng xác nhận rằng Ukraine đã đưa 157 tù nhân trở về nước theo thỏa thuận đạt được trong vòng đàm phán hòa bình mới nhất giữa Mỹ-Nga-Ukraine tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Theo Trụ sở Điều phối về Đối xử với Tù binh Chiến tranh Ukraine (POW), Moscow đã trả tự do cho 150 binh sĩ Ukraine và 7 thường dân khỏi tình trạng bị giam giữ.

Đây là cuộc trao đổi tù nhân đầu tiên giữa Ukraine và Nga trong gần 5 tháng qua.

Tỉnh Belgorod trúng tên lửa, mất điện diện rộng

Rạng sáng 6-2 (giờ địa phương), tỉnh Belgorod (Nga) ghi nhận tình trạng mất điện và gián đoạn nguồn cung cấp điện sau một vụ tấn công tên lửa được cho là đã gây hư hại cho các cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng, bao gồm một nhà máy nhiệt điện và một trạm biến áp điện.

Các kênh Telegram địa phương đã báo cáo nhiều vụ tấn công vào trạm biến áp Frunzenskaya ở làng Dragunskoe, nơi được cho là đã bị UAV nhắm mục tiêu.

Theo các báo cáo, sau đó người ta đã nhìn thấy tên lửa hướng về nhà máy nhiệt điện Belgorod, gây ra tình trạng mất điện, mất nhiệt và mất nước trên diện rộng ở một số khu vực.

“Thiệt hại rất nghiêm trọng. Tôi đã đến hiện trường” - Tỉnh trưởng Belgorod, ông Vyacheslav Gladkov, nói.

Cư dân cũng báo cáo về sự gián đoạn dịch vụ truyền hình và thông tin liên lạc sau các cuộc tấn công.

Quân đội Ukraine chưa đưa ra bình luận nào về vụ tấn công trên.

Nga tiếp tục tấn công hạ tầng năng lượng Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga đưa tin rằng quân đội Nga đã tấn công các cơ sở hạ tầng giao thông và năng lượng và các khu vực triển khai của quân đội Ukraine tại 148 địa điểm, theo hãng thông tấn TASS.

Theo bộ này, quân đội Ukraine đã mất khoảng 1.305 binh sĩ trong các cuộc giao tranh với lực lượng Nga trên tất cả các khu vực tiền tuyến trong 24 giờ qua.

Cụ thể, quân đội Ukraine đã mất hơn 280 binh sĩ và 1 khẩu pháo trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến phía Bắc của Nga, khoảng 180 binh sĩ và 1 xe bọc thép trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến phía Tây và khoảng 125 binh sĩ cùng 4 xe bọc thép trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến phía Nam.

Quân đội Ukraine cũng mất hơn 310 binh sĩ, một xe tăng và 5 xe bọc thép trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Trung tâm, hơn 360 binh sĩ, 1 xe tăng và 7 xe bọc thép trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến phía Đông và khoảng 50 binh sĩ cùng 3 khẩu pháo trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Dnepr.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, trong ngày qua, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy 381 UAV và 9 quả pháo HIMARS của Ukraine.

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.